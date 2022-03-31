https://tr.sputniknews.com/20220331/kirgizistan-bayraktar-tb2-ihalarini-ilk-kez-tatbikatta-kullandi-1055207582.html
Kırgızistan, Bayraktar TB2 İHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı
Kırgızistan, Bayraktar TB2 İHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı
Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (İHA) ilk kez tatbikatta kullandı. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T16:18+0300
2022-03-31T16:18+0300
2022-03-31T16:18+0300
savunma
kazakistan
tatbikat
bayraktar tb2
insansız hava aracı
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Kazakistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Edelveyis askeri eğitim alanında 'Kalkan-2022' özel taktik tatbikatı yapıldı.Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetleri'ne ait Bayraktar TB2 İHA'larını kullandı.Tatbikatı, Devlet Başkanı Sadır Caparov, 'Başkomutan' sıfatıyla izledi.Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 İHA'larının vurduğu hedefi bizzat inceledi.Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı.
https://tr.sputniknews.com/20220317/selcuk-bayraktar-bayraktar-tb3-ve-kizilelma-muharebe-tarihinde-devrim-yapacak-1054803044.html
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kazakistan, tatbikat, bayraktar tb2, insansız hava aracı
Kırgızistan, Bayraktar TB2 İHA'larını ilk kez tatbikatta kullandı
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Kırgızistan, Türkiye'den geçen yıl satın aldığı Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını (İHA) ilk kez tatbikatta kullandı.
Kazakistan'ın Issık Göl Bölgesi'ndeki Balıkçı kentindeki Kırgızistan Silahlı Kuvvetleri'ne ait Edelveyis askeri eğitim alanında 'Kalkan-2022' özel taktik tatbikatı yapıldı.
Kırgızistan Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri tarihinde ilk kez tatbikatında, Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Muhafız Hizmetleri'ne ait Bayraktar TB2 İHA'larını kullandı.
Tatbikatı, Devlet Başkanı Sadır Caparov, 'Başkomutan' sıfatıyla izledi.
Rus yapımı TİGR zırhlı personel taşıyıcısının direksiyonunun başına geçen Caparov, Bayraktar TB2 İHA'larının vurduğu hedefi bizzat inceledi.
Caparov, tatbikata katılan askerlerle yemek yedi, askeri hizmet koşulları hakkında sorular sordu ve sorularını yanıtladı.