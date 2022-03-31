https://tr.sputniknews.com/20220331/kolnde-bulunan-ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-imha-edildi-1055217520.html

Köln'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Köln'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, İngiliz yapımı 250 kilogramlık patlamamış bomba etkisiz hale getirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T22:34+0300

2022-03-31T22:34+0300

2022-03-31T22:34+0300

dünya

almanya

köln

bomba

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Köln Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bayenthal semtindeki inşaat çalışmaları esnasında bulunan bombanın imhası sırasında civarda yaşayan yaklaşık 7 bin 400 kişi tahliye edildi.Bombanın bulunduğu bölgeden çıkanlar, oluşturulan tahliye noktasında bekledi.İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.Bombanın uzman ekiplerce akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

almanya

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almanya, köln, bomba