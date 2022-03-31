Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220331/kolnde-bulunan-ikinci-dunya-savasindan-kalma-bomba-imha-edildi-1055217520.html
Köln'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
Köln'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, İngiliz yapımı 250 kilogramlık patlamamış bomba etkisiz hale getirildi. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T22:34+0300
2022-03-31T22:34+0300
dünya
almanya
köln
bomba
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102641/70/1026417024_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_73e9757852b0cf92ace12552bd5e0823.jpg
Köln Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bayenthal semtindeki inşaat çalışmaları esnasında bulunan bombanın imhası sırasında civarda yaşayan yaklaşık 7 bin 400 kişi tahliye edildi.Bombanın bulunduğu bölgeden çıkanlar, oluşturulan tahliye noktasında bekledi.İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.Bombanın uzman ekiplerce akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102641/70/1026417024_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_789e7d082c0d8472d460bebcd0a504c1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, köln, bomba

Köln'de bulunan İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba imha edildi

22:34 31.03.2022
© AP Photo / Oliver BergKöln tren istasyonu
Köln tren istasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Oliver Berg
Abone olTelegram
Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, İngiliz yapımı 250 kilogramlık patlamamış bomba etkisiz hale getirildi.
Köln Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Bayenthal semtindeki inşaat çalışmaları esnasında bulunan bombanın imhası sırasında civarda yaşayan yaklaşık 7 bin 400 kişi tahliye edildi.
Bombanın bulunduğu bölgeden çıkanlar, oluşturulan tahliye noktasında bekledi.
İmha çalışmaları sırasında bölgeden geçen bazı yollar kapatıldı, demir yolu ulaşımına bir süre ara verildi.
Bombanın uzman ekiplerce akşam saatlerinde etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Almanya’da bazıları yerleşim yerlerinde olmak üzere İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor.
Bu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала