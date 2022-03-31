Meteoroloji’den 28 il için sarı kodlu uyarı: 'Toz taşınımı’ da bekleniyor
08:36 31.03.2022 (güncellendi: 08:41 31.03.2022)
© İHA / SELÇUK AKYOL-AW460917Türkiye'den Sis Manzaraları
© İHA / SELÇUK AKYOL-AW460917
Meteoroloji, bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar, fırtına beklendiğini duyurarak 28 ili sarı kodla uyardı. Ayrıca Kuzey Afrika kaynaklı ‘toz taşınımı’ da bekleniyor.
Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege’de güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması çağrısı yapıldı.
Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski bulunuyor.
Meteoroloji’nin sarı kodlu uyarı yaptığı iller şöyle: Ağrı, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, İzmir, Kars, Kırklareli, Malatya, Muğla, Muş, Rize, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Ardahan, Iğdır.
Sarı kodlu uyarı, olağanüstü bir hava olayının gerçekleşeceği anlamına gelmiyor ancak yetkililer bu bölgelerde dikkatli olunması ve Meteoroloji’nin bildirimlerine uyulması çağrısı yapıyor.