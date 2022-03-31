https://tr.sputniknews.com/20220331/sekere-yuzde-31-zam-1055191910.html

Şekere yüzde 31 zam

Şekere yüzde 31 zam

Şekerin kilogram fiyatı 5,96 liradan, 7,80 liraya yükseldi 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T11:36+0300

2022-03-31T11:36+0300

2022-03-31T11:36+0300

türkiye

şeker

zam

türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)

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Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 31 zam yaptı. Söz konusu zamla birlikte şekerin 5,96 lira olan kilogram fiyatı, 7,80 liraya yükseldi. Türkşeker'den yapılan açıklamada imalatçılara şeker arzının yeniden başladığı belirtilerek şekerin çuval fiyatının 550 lira olarak güncellendiği ifade edildi.Geçtiğimiz günlerde imalatçılara şeker arzının durdurulması özel piyasalarda şekerin fiyatlarında anormal artışlara sebep olmuş, serbest piyasada şeker fiyatları 700 liraya kadar çıkmıştı.Türkşeker'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Raf Fiyat Garanti (RFG) Sistemi kapsamında vatandaşlarımızın uygun fiyatla paketli kristal toz ve küp şekere ulaşmasını sağlayan Türkşeker, artan maliyetleri dikkate alarak şeker fiyatında güncelleme yapmıştır.Bu kapsamda şekerin kilogram fiyatı 31.03.2022 tarihi itibari ile KDV dahil 7,80 lira olarak belirlenmiştir.Ayrıca imalatçı firmalarımıza destek olmak için kapasite raporu, fiili kullanım durumu gibi kriterler dikkate alınarak imalatçılarımıza yeniden şeker arzına başlanmıştır. Bu çerçevede 50 kilogramlık şekerin çuval fiyatı ise KDV dahil 550 lira olarak güncellenmiştir."

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şeker, zam, türkiye şeker fabrikaları a.ş (türkşeker)