https://tr.sputniknews.com/20220331/trabzonspordan-besiktas-macinda-ses-rekoru-denemesi-taraftarlarin-coskusu-olculecek-1055193954.html

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçında ses rekoru denemesi: Taraftarların coşkusu 'ölçülecek'

Trabzonspor'dan Beşiktaş maçında ses rekoru denemesi: Taraftarların coşkusu 'ölçülecek'

Beşiktaş’ı ağırlayacak olan Trabzonspor, Medical Park Stadyumu’nda rekor denemesi gerçekleştirecek. 41 bin taraftarının önünde Beşiktaş’ı ağırlayacak olan... 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T12:28+0300

2022-03-31T12:28+0300

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trabzonspor

spor

beşiktaş

rekor

ses

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Spor Toto Süper Lig'de 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile Beşiktaş, Trabzon'da karşı karşıya gelecek. 41 bin 461 kişi kapasiteli stadyumda ‘kapalı gişe’ olarak maça çıkacak olan Karadeniz ekibi, şampiyonluk yolunda bir rekor daha kırmak istiyor.Bu sezon Süper Lig’in en coşkulu maçlarından biri olması beklenen Trabzonspor - Beşiktaş karşılaşmasında bordo-mavili kulüp, 90 dakika boyunca tüm tribünlerden ses ve desibel ölçümü gerçekleştirecek.Mücadelede gerçekleştirilecek ölçümler için günler öncesinden hazırlıklara başlandı. Dünya standartlarında lisanslı ölçümler gerçekleştiren firma yetkileri desibel ölçüm cihazlarını Trabzon’a getirdi. Müsabaka öncesinde Medical Park Stadyumu’nda incelemelerde bulunacak yetkililer ardından en uygun konumlardan 90 dakika boyunca taraftarların coşkusunu ölçecek.Bordo-mavili taraftarın ses rekorunu kırması halinde ise stadyum skorbordlarından ölçülen desibel miktarı canlı olarak gösterilecek.

https://tr.sputniknews.com/20220323/trabzonspor-besiktas-maci-biletleri-karaborsada-1054983404.html

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trabzonspor, beşiktaş, rekor, ses