https://tr.sputniknews.com/20220331/victoria-ve-david-beckham-ciftinin-londradaki-malikanesi-soyuldu-1055199614.html

Victoria ve David Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu

Victoria ve David Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu

Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra’daki malikanesi soyuldu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye

2022-03-31T13:44+0300

2022-03-31T13:44+0300

2022-03-31T13:50+0300

david beckham

victoria beckham

hırsızlık

yaşam

londra

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Guardian'ın haberine göre, Beckham'lar 10 yaşındaki kızları ile evdeyken malikaneye giren hırsız, binlerce pound değerinde eşya çaldı.Soygun, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz Beckham'ın 28 Şubat'ta malikanede boş bir odanın penceresinin kırıldığını görmesiyle fark edildi.Bölgede başka bir hırsızlık olayı yaşanmıştıMetropolitan polis sözcüsü, 1 Mart’ta bölgede bir hırsızlık ihbarına yanıt verildiğini doğruladı.Soyulan evin sahiplerinin, bazı eşyalarının çalındığı ihbarında bulunduğu, olayla bağlantılı tutuklanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.Çalıntı eşyalar arasında 'binlerce pound değerinde tasarım ürünlerin ve elektronik eşyaların' bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Ünlü çiftin, olayın ardından oldukça sarsıldığı, malikanenin güvenliğinin gözden geçirilmesini istedikleri kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20201004/beckham-cifti-evlerine-yapay-gol-yaptiriyor-1042963008.html

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david beckham, victoria beckham, hırsızlık, londra