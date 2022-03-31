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Victoria ve David Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu
Victoria ve David Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu
Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra’daki malikanesi soyuldu. 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T13:44+0300
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david beckham
victoria beckham
hırsızlık
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Guardian'ın haberine göre, Beckham'lar 10 yaşındaki kızları ile evdeyken malikaneye giren hırsız, binlerce pound değerinde eşya çaldı.Soygun, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz Beckham'ın 28 Şubat'ta malikanede boş bir odanın penceresinin kırıldığını görmesiyle fark edildi.Bölgede başka bir hırsızlık olayı yaşanmıştıMetropolitan polis sözcüsü, 1 Mart’ta bölgede bir hırsızlık ihbarına yanıt verildiğini doğruladı.Soyulan evin sahiplerinin, bazı eşyalarının çalındığı ihbarında bulunduğu, olayla bağlantılı tutuklanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.Çalıntı eşyalar arasında 'binlerce pound değerinde tasarım ürünlerin ve elektronik eşyaların' bulunduğu bilgisi paylaşıldı.Ünlü çiftin, olayın ardından oldukça sarsıldığı, malikanenin güvenliğinin gözden geçirilmesini istedikleri kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20201004/beckham-cifti-evlerine-yapay-gol-yaptiriyor-1042963008.html
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david beckham, victoria beckham, hırsızlık, londra

Victoria ve David Beckham çiftinin Londra'daki malikanesi soyuldu

13:44 31.03.2022 (güncellendi: 13:50 31.03.2022)
© AP Photo / Joel C RyanVictoria ve David Beckham
Victoria ve David Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
© AP Photo / Joel C Ryan
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Eski İngiliz futbolcu David Beckham ve moda tasarımcısı eşi Victoria Beckham'ın Londra’daki malikanesi soyuldu.
Guardian'ın haberine göre, Beckham'lar 10 yaşındaki kızları ile evdeyken malikaneye giren hırsız, binlerce pound değerinde eşya çaldı.
Soygun, çiftin 17 yaşındaki oğlu Cruz Beckham'ın 28 Şubat'ta malikanede boş bir odanın penceresinin kırıldığını görmesiyle fark edildi.

Bölgede başka bir hırsızlık olayı yaşanmıştı

Metropolitan polis sözcüsü, 1 Mart’ta bölgede bir hırsızlık ihbarına yanıt verildiğini doğruladı.
Soyulan evin sahiplerinin, bazı eşyalarının çalındığı ihbarında bulunduğu, olayla bağlantılı tutuklanan olmadığı ve soruşturmanın sürdüğü duyuruldu.
Çalıntı eşyalar arasında 'binlerce pound değerinde tasarım ürünlerin ve elektronik eşyaların' bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
Ünlü çiftin, olayın ardından oldukça sarsıldığı, malikanenin güvenliğinin gözden geçirilmesini istedikleri kaydedildi.
David-Victoria Beckham, (soldan sağa) Romeo-Cruz-Brooklyn Beckham - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2020
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