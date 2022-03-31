https://tr.sputniknews.com/20220331/yeni-kaledonyanin-dogusunda-68lik-deprem-tsunami-uyarisi-yapildi-1055188363.html
Yeni Kaledonya'nın doğusunda 6.8'lik deprem
Yeni Kaledonya'nın doğusunda 6.8'lik deprem
Büyük Okyanus'un güneyinde Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'nın doğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından verilen tsunami uyarısı geri... 31.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-31T09:17+0300
2022-03-31T09:17+0300
2022-03-31T09:32+0300
tsunami
dünya
yeni kaledonya
deprem
pasifik
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Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'nın doğusundaki Tadine bölgesi yerin 10 km altında meydana gelen 6.8'lik depremle sallandı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Yeni Kaledonya açıklarındaki Loyalty Adaları için alarm verdi ama daha sonra tehlike kalmadığı duyuruldu.ABD Jeolojik Araştırma Merkezi başka depremin büyüklüğünü 7.2 olarak açıklamıştı.
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tsunami, yeni kaledonya, deprem, pasifik
Yeni Kaledonya'nın doğusunda 6.8'lik deprem
09:17 31.03.2022 (güncellendi: 09:32 31.03.2022) Abone ol
Büyük Okyanus'un güneyinde Fransa'ya bağlı Yeni Kaledonya'nın doğusunda 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından verilen tsunami uyarısı geri çekildi.
Pasifik Okyanusu'nun güneydoğusunda, Fransa Denizaşırı Bölgeler Topluluğu üyesi Yeni Kaledonya'nın doğusundaki Tadine bölgesi yerin 10 km altında meydana gelen 6.8'lik depremle sallandı.
ABD Tsunami Uyarı Sistemi, Yeni Kaledonya açıklarındaki Loyalty Adaları için alarm verdi ama daha sonra tehlike kalmadığı duyuruldu.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi başka depremin büyüklüğünü 7.2 olarak açıklamıştı.