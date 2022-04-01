https://tr.sputniknews.com/20220401/dugun-konvoyunun-onunu-kesip-aractaki-kadinin-boynundan-altin-kolyeyi-caldilar-1055222244.html

Düğün konvoyunun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar

Düğün konvoyunun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar

Diyarbakır'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T03:12+0300

2022-04-01T03:12+0300

2022-04-01T03:12+0300

türkiye

diyarbakır

hırsızlık

düğün

düğün konvoyu

altın

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Bağlar ilçesinde, 7 Mart'ta akşamı önü kesilen düğün konvoyunda, aracın içindeki D.Y.'nin boynundan 15 bin liralık altın kolye çekilerek çalındı.D.Y. ve konvoydakiler, kapkaççıların peşinden koşarken, şüpheliler de gözden kayboldu. Bu anlar, KGYS kamerasına yansırken, şikâyet üzerine inceleme başlatan polis, 10 saatlik görüntüden şüphelileri tespit etti.Haklarında 'kapkaç', 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan çok sayıda suç kayıtları bulunan 18 yaşından küçük M.K., P.E. ve Ü.E., polis ekiplerince yakalandı.Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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diyarbakır, hırsızlık, düğün, düğün konvoyu, altın