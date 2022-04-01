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https://tr.sputniknews.com/20220401/dugun-konvoyunun-onunu-kesip-aractaki-kadinin-boynundan-altin-kolyeyi-caldilar-1055222244.html
Düğün konvoyunun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar
Düğün konvoyunun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar
Diyarbakır'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T03:12+0300
2022-04-01T03:12+0300
türkiye
diyarbakır
hırsızlık
düğün
düğün konvoyu
altın
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Bağlar ilçesinde, 7 Mart'ta akşamı önü kesilen düğün konvoyunda, aracın içindeki D.Y.'nin boynundan 15 bin liralık altın kolye çekilerek çalındı.D.Y. ve konvoydakiler, kapkaççıların peşinden koşarken, şüpheliler de gözden kayboldu. Bu anlar, KGYS kamerasına yansırken, şikâyet üzerine inceleme başlatan polis, 10 saatlik görüntüden şüphelileri tespit etti.Haklarında 'kapkaç', 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan çok sayıda suç kayıtları bulunan 18 yaşından küçük M.K., P.E. ve Ü.E., polis ekiplerince yakalandı.Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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diyarbakır, hırsızlık, düğün, düğün konvoyu, altın

Düğün konvoyunun önünü kesip, araçtaki kadının boynundan altın kolyeyi çaldılar

03:12 01.04.2022
© DHADiyarbakır'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı. Kapkaç anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Diyarbakır'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı. Kapkaç anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© DHA
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Diyarbakır'da, önünü kestikleri düğün konvoyunda araçtaki kadının boynundan 15 bin liralık altın kolyeyi çalıp kaçan, 18 yaşından küçük 3 şüpheli yakalandı. Kapkaç anı ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasına yansıdı.
Bağlar ilçesinde, 7 Mart'ta akşamı önü kesilen düğün konvoyunda, aracın içindeki D.Y.'nin boynundan 15 bin liralık altın kolye çekilerek çalındı.
D.Y. ve konvoydakiler, kapkaççıların peşinden koşarken, şüpheliler de gözden kayboldu. Bu anlar, KGYS kamerasına yansırken, şikâyet üzerine inceleme başlatan polis, 10 saatlik görüntüden şüphelileri tespit etti.
Haklarında 'kapkaç', 'yankesicilik' ve 'hırsızlık'tan çok sayıda suç kayıtları bulunan 18 yaşından küçük M.K., P.E. ve Ü.E., polis ekiplerince yakalandı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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