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Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı
Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T05:32+0300
2022-04-01T05:32+0300
türkiye
gaziantep
tüp
patlama
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Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.
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gaziantep, tüp, patlama

Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

05:32 01.04.2022
© AA / Adsız GünebakanGaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.
Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA / Adsız Günebakan
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Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.
Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.
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