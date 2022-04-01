https://tr.sputniknews.com/20220401/gaziantepte-is-yerindeki-tupun-patlamasi-sonucu-2-kisi-yaralandi-1055223141.html

Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'te iş yerindeki tüpün patlaması sonucu 2 kişi yaralandı

Gaziantep'teki bir iş yerinde tüp patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T05:32+0300

2022-04-01T05:32+0300

2022-04-01T05:32+0300

türkiye

gaziantep

tüp

patlama

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Mevlana Mahallesi'ndeki bir restoranda patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde hasar oluştu.İhbar üzerine olay yerine giden polis ve itfaiye ekipleri, arama-kurtarma çalışması gerçekleştirdi.Patlama nedeniyle çevredeki 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.Beş ekip ve 36 kişiyle çalışma yapan ekipler, patlamanın ilk belirlemelere göre lokantadaki sanayi tipi tüpten kaynaklandığını aktardı.

türkiye

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gaziantep, tüp, patlama