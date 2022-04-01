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İzmir Valiliği'nden motokurye ve motosiklet kararı
İzmir Valiliği'nden motokurye ve motosiklet kararı
İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
izmir
motokurye
izmir valiliği
scooter
elektrikli scooter
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İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.
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izmir, motokurye, izmir valiliği, scooter, elektrikli scooter

İzmir Valiliği'nden motokurye ve motosiklet kararı

20:10 01.04.2022
© AAMotokurye
Motokurye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.
İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.
Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.
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