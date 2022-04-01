https://tr.sputniknews.com/20220401/izmir-valiliginden-motokurye-ve-motosiklet-karari-1055247055.html

İzmir Valiliği'nden motokurye ve motosiklet kararı

İzmir Valiliği'nden motokurye ve motosiklet kararı

İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin 3 Nisan saat 22.00'ye kadar trafiğe çıkmasına izin... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

izmir

motokurye

izmir valiliği

scooter

elektrikli scooter

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İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Hıfzıssıhha Kurulu, Vali Yavuz Selim Köşger'in başkanlığında toplandı.Toplantıda, meteorolojik verilerin değerlendirilmesi sonucu, kuvvetli rüzgar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için motosikletliler, elektrikli scooter kullananlar ve motokuryelerin bu bugün 17.30 ile 3 Nisan Pazar günü 22.00 arasında trafiğe çıkmaması kararlaştırıldı.

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izmir, motokurye, izmir valiliği, scooter, elektrikli scooter