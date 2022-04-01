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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ramazan mesajı
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ramazan mesajı
MHP lideri Bahçeli, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda “Bu kutlu günler tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden... 01.04.2022, Sputnik Türkiye
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.Ramazan ayını karşılamanın heyecanının yaşandığını belirten Bahçeli, "Müstesna bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı mukaddes bir dönemin bir kez daha feyzine, tekraren faziletine, yeniden bereket ve nimetine vasıl olmanın manevi bahtiyarlığını yaşıyoruz. Nitekim Ramazan-ı Şerif-i karşılamanın heyecan ve huzurunu tadıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Ramazan ayının lütuf, merhamet ve rahmet ayı olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:'Asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim'Ramazan ayının barış ve kardeşlik sağanağı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
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devlet bahçeli, mhp, milliyetçi hareket partisi (mhp)

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den ramazan mesajı

21:55 01.04.2022
© İHA / Bahçeli
Bahçeli - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© İHA /
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MHP lideri Bahçeli, Ramazan ayının başlaması dolayısıyla yayınladığı mesajda “Bu kutlu günler tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmemiz için bir imkândır” dedi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yarın başlayacak ramazan ayı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Ramazan ayını karşılamanın heyecanının yaşandığını belirten Bahçeli, "Müstesna bir ayın, mübarek bir zaman aralığının, 11 ayın sultanı mukaddes bir dönemin bir kez daha feyzine, tekraren faziletine, yeniden bereket ve nimetine vasıl olmanın manevi bahtiyarlığını yaşıyoruz. Nitekim Ramazan-ı Şerif-i karşılamanın heyecan ve huzurunu tadıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Ramazan ayının lütuf, merhamet ve rahmet ayı olduğuna işaret eden Bahçeli, şöyle devam etti:
"Ramazan öyle bir lütuf, merhamet ve rahmet ayıdır ki cennetin kapıları ardına kadar açılırken cehennemin kapıları kapatılır, dahası şeytanlar zincire vurulur. Müslüman gönüller af ve mağfiret ikramıyla mükafatlandırılıp hakikat, hidayet ve hikmet ihsanıyla taltif edilirler. Bu kutlu günler aynı zamanda iç muhasebe yapmamız için bir fırsat, tefekkür vasıtasıyla akıp giden hayat ırmağını samimiyetle gözden geçirmemiz için bir imkandır. Ramazan, yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedestenidir. Fitrelerimizle, zekatlarımızla, sadakalarımızla ihtiyaç sahibi insanlarımızın elinden tutmak, dualarını almak, paylaşmanın ve bölüşmenin müthiş hazzına hep birlikte mazhar olmak şükür borcumuz, maddi sorumluluğumuzdur."

'Asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim'

Ramazan ayının barış ve kardeşlik sağanağı olduğunu vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Sahurdan teravih namazına, oruç saatlerinden iftar sofrasına kadar biz olalım, iri olalım, Türk-İslam medeniyetinin ahlak ve asaletini hep birlikte gösterelim. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' seslenişiyle asırların ufkunu aydınlatan Efendimizin izinden gidelim. Zulmün son bulduğu, adil ve hakkaniyetli münasebetlerin çok olduğu, barış, refah, istikrar ve huzurun kol gezdiği bir dünyaya ulaşmayı diliyorum. Aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerif-i mübarek, nice güzelliklere, nice yükselişlere de vesile olsun. Cenab-ı Allah'ın, rahmetin tecelligahı olan bu ayda yapacağımız duaları, tutacağımız oruçları kabul etmesini bütün hissiyatımla niyaz ediyor, hayırlı ramazanlar diliyorum."
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