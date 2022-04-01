https://tr.sputniknews.com/20220401/papa-kiliseye-bagli-yatili-okullarda-islenen-suclar-icin-kanadali-yerlilerden-ozur-diledi-1055236268.html

Papa, kiliseye bağlı yatılı okullarda işlenen suçlar için Kanadalı yerlilerden özür diledi

Papa, kiliseye bağlı yatılı okullarda işlenen suçlar için Kanadalı yerlilerden özür diledi

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Vatikan'a bağlı yatılı okullarda işlenen suçlar için Kanadalı yerlilerden özür dilediğini açıkladı. Yerli liderlerle... 01.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-01T14:50+0300

2022-04-01T14:50+0300

2022-04-01T14:53+0300

dünya

papa francis

özür

kanada

okul

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açıklama

gezi

katolik

katolik kilisesi

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Kanadalı yerli liderler, ülkelerinde Katolik Kilisesi'ne bağlı okullarda birçok çocuğun cinsel istismara uğraması ve öldürülmesi nedeniyle Papa Francis'in özür dilemesini istemişti.Bu isteğe karşılık olarak Kanadalı yerlilerden özür dilediğini duyuran Papa, çeşitli yerli uluslardan oluşan delege gruplarıyla yaptığı özel görüşmelerin ardından yerli liderlere hitaben yaptığı konuşmada, Kanada'ya bir gezi yapacağını da söyledi.Gezinin tarihini belirtmeyen dini lider, İtalyanca yaptığı konuşmada, "Katolik Kilisesi üyelerinin içler acısı davranışları nedeniyle Tanrı'dan af diliyorum ve kalbimin derinliklerinde çok acı çektiğimi size söylemek istiyorum" ifadelerini kullandı.2015 yılında oluşturulan Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun raporuna göre, 'kültürel soykırım' olarak adlandırılan olayda, yaklaşık 150 bin çocuk evlerinden alındı. Bu çocuklardan birçoğu cinsel istismara, tecavüze ve yetersiz beslenmeye maruz kaldı.Raporda, 1831 ve 1996 yılları arasında faaliyet gösteren okulların amacının 'yerli çocukları asimile etmek' olduğu belirtildi. Bu okulların çoğu, Katolik Kilisesi tarafından hükümet adına birkaç Hristiyan mezhebi tarafından yönetiliyordu.

https://tr.sputniknews.com/20220207/papa-francis-kadin-sunneti-onuru-zedeliyor-sona-ermeli-1053549150.html

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