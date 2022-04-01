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Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek
Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek
Polonya'da Kovid-19'a bugünden itibaren grip muamelesi yapılacak, test için doktorun hastayı sevk etmesi gerekecek. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T17:04+0300
2022-04-01T17:10+0300
koronavirüs
kovid-19
polonya
pcr
grip
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Polonya Ulusal Sağlık Fonu, 1 Nisan itibarıyla Kovid -19 semptomları gösteren hastaların test yaptırmak için doktor onayına ihtiyaç duyacağını; eczanelerde, laboratuvarlarda ve hastanelerde keyfi test yaptırmanın mümkün olmayacağını açıkladı.Açıklamada, doktorun talebiyle yapılacak hızlı antijen testlerinin ücretsiz olacağı, ayrıca ameliyatlardan önce negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.Öte yandan doktor talebiyle yapılan Kovid -19 testlerinin pozitif çıkması durumunda hastayı karantinaya alma kararını yine doktor verecek.Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığı’na göre son 24 saatte Kovid -19'dan 74 kişi öldü, 4 bin 53 yeni vaka tespit edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220328/ispanya-bundan-boyle-kovid-19a-grip-muamelesi-yapacak-1055098590.html
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kovid-19, polonya, pcr, grip

Polonya'da Kovid-19 artık 'grip muamelesi' görecek

17:04 01.04.2022 (güncellendi: 17:10 01.04.2022)
© AAAvrupa, koronavirüs, ambulans
Avrupa, koronavirüs, ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
© AA
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Polonya'da Kovid-19'a bugünden itibaren grip muamelesi yapılacak, test için doktorun hastayı sevk etmesi gerekecek.
Polonya Ulusal Sağlık Fonu, 1 Nisan itibarıyla Kovid -19 semptomları gösteren hastaların test yaptırmak için doktor onayına ihtiyaç duyacağını; eczanelerde, laboratuvarlarda ve hastanelerde keyfi test yaptırmanın mümkün olmayacağını açıkladı.
Açıklamada, doktorun talebiyle yapılacak hızlı antijen testlerinin ücretsiz olacağı, ayrıca ameliyatlardan önce negatif test sonucu gösterme zorunluluğunun kaldırıldığı belirtildi.
Öte yandan doktor talebiyle yapılan Kovid -19 testlerinin pozitif çıkması durumunda hastayı karantinaya alma kararını yine doktor verecek.
Bu arada Polonya Sağlık Bakanlığı’na göre son 24 saatte Kovid -19'dan 74 kişi öldü, 4 bin 53 yeni vaka tespit edildi.
İspanya - koronavirüs - Kovid-19 - maske - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2022
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İspanya bundan böyle Kovid-19'a grip muamelesi yapacak
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