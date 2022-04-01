https://tr.sputniknews.com/20220401/putin-ve-pasinyan-karabagda-istikrarin-desteklenmesini-ele-aldi-1055246059.html
Putin ve Paşinyan, Karabağ'da istikrarın desteklenmesini ele aldı
Putin ve Paşinyan, Karabağ'da istikrarın desteklenmesini ele aldı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 01.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-01T19:35+0300
2022-04-01T19:35+0300
2022-04-01T19:46+0300
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rusya
vladimir putin
nikol paşinyan
ermenistan
dağlık karabağ krizi
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31 Mart'ta Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda ayrı ayrı görüşmeler yapan Rusya lideri, bugün Ermenistan Başbakanı ile yeniden konuştu.Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'da son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişine devam etti.Taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların harfiyen uygulanması gerektiğini bir kez daha teyit etti.Haftasonunda Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk bölgesine girdiğini duyurarak "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi" demişti.Pazar günü Rus tarafı, Azeri askerlerin söz konusu bölgeden çekildiğini duyurmuştu.
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rusya, vladimir putin, nikol paşinyan, ermenistan, dağlık karabağ krizi
Putin ve Paşinyan, Karabağ'da istikrarın desteklenmesini ele aldı
19:35 01.04.2022 (güncellendi: 19:46 01.04.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
31 Mart'ta Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le telefonda ayrı ayrı görüşmeler yapan Rusya lideri, bugün Ermenistan Başbakanı ile yeniden konuştu.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Paşinyan, Dağlık Karabağ'da son günlerde yaşanan gelişmeler ışığında istikrarın sağlanması konusunda görüş alışverişine devam etti.
Taraflar, 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü açıklamaların harfiyen uygulanması gerektiğini bir kez daha teyit etti.
Haftasonunda Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ'da Rus barış gücü birliğinin sorumluluk bölgesine girdiğini duyurarak "Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin 24-25 Mart tarihleri arasında Furtka ilçesi yakınlarında Dağlık Karabağ Cumhuriyeti birimlerine Bayraktar TB-2 insansız hava araçlarıyla 4 saldırı düzenlediği tespit edildi" demişti.
Pazar günü Rus tarafı, Azeri askerlerin söz konusu bölgeden çekildiğini duyurmuştu.