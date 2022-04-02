https://tr.sputniknews.com/20220402/doktoru-yogun-bakimlik-eden-profesor-hakkinda-sorusturma-1055253374.html

Doktoru yoğun bakımlık eden profesör hakkında soruşturma

Doktoru yoğun bakımlık eden profesör hakkında soruşturma

Amasya Üniversitesi Rektörlüğü'nün Tıp Fakültesi'nde görevli iki doktor arasında yaşanan kavgayla ilgili idari inceleme başlattığı bildirildi. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T02:53+0300

2022-04-02T02:53+0300

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türkiye

amasya üniversitesi

yoğun bakım

profesör

doktor

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Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi'nde görevli iki doktorun kavgasına ilişkin idari inceleme başlattı.Üniversiteden yapılan açıklamada, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde iki hekim arasında yaşanan ve medyaya yansıyan olumsuz olayın üniversiteyi derinden üzdüğü belirtildi.Açıklamada, "İçinden geçtiğimiz salgın günlerinde ülkece göz bebeğimiz olan sağlık çalışanlarımız ile ilgili tezvirat üretilmemesi adına Rektörlüğümüz tarafından konuya dair idari incelemenin başlatıldığı ve böylesi olayların tekrar etmemesi için gerekli önlemlerin alındığı kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.Ne olmuştu?Amasya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ ile Kalp Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi E.K. arasında 30 Mart'ta evrak imzalama konusu yüzünden tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu E.K. darp edilmişti.Burnu kırılan ve aldığı darbeler sonucu yere yığılan E.K'yi mesai arkadaşları sedyeyle fakültenin karşısında bulunan Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı.Doktoru darp ettiği iddia edilen Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ, anlatılanların gerçeği yansıtmadığını savunmuş ancak böyle bir olay yaşandığı için çok üzgün olduğunu belirtmişti. Kamuoyundan özür dileyen Başbuğ, "Doktora şiddetin bu kadar ayyuka çıktığı bir dönemde doktorların kendi arasında bu şekilde bir kavga olması da tabii ki hoş değil. Ben bunu önemsiyorum. Böyle bir şey oldu. Bir kaza gibi düşünmek lazım. Kendisine de geçmiş olsun." açıklamasında bulunmuştu.Amasya Valisi Mustafa Masatlı da konuyla ilgili soruşturma başlattıklarını açıklamıştı.Öte yandan, soruşturma kapsamında üniversitedeki akademik görevine devam edecek olan Prof. Dr. Hamit Serdar Başbuğ'un, hastanedeki muayene görevinin ise askıya alındığı öğrenildi.

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amasya üniversitesi , yoğun bakım, profesör, doktor