Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220402/el-salvador-hukumeti-cetelere-karsi-savas-acti-1055253554.html
El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı
El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı
Orta Amerika Ülkesi El Salvador hükümeti tarafından artan cinayet vakaları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, düzenlenen operasyonlarda... 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T03:13+0300
2022-04-02T03:13+0300
dünya
el salvador
çete
çete şiddeti
organize suç çetesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055253529_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_b1ee30dd65c15a56ebf2ad47b6ccd457.jpg
Orta Amerika Ülkesi El Salvador’da hükümet, geçtiğimiz hafta sonu ülkede 80'den fazla cinayet işlenmesi üzerine harekete geçti. Sadece 26 Mart Cumartesi günü ülke genelinde 62 cinayet işlenirken hükümet, pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 gün sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu. El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülke hapishanelerinde mahkum edilen çete üyelerinin videosunu paylaşarak anne babalara, “Bu videoyu genç çocuklarınıza gösterin, onlara çetelere katılmanın sonucunun hapis ya da ölüm olduğunu açıklayın” sözleriyle seslendi.El Salvador hükümeti ayrıca çete üyelerine verilen hapis cezalarını da artırdı. Hükümet geçtiğimiz Çarşamba günü alınan kararla çete üyesi olmanın hapis cezasını 3 ila 5 yıldan 20 ila 30 yıla, çete liderliği ya da finansörlüğü suçunun hapis cezasını ise 6 ila 9 yıldan 40 ila 45 yıla yükseltti. Ülkede cinayetlerin tırmandığı Cumartesi gününden itibaren güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda şimdiye kadar 3 bin 873 çete üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu.Öte yandan uluslararası bazı insan hakları kurumları ise, El Salvador'daki mahkumların koşullarını eleştirdi. Bu eleştiriler üzerine Devlet Başkanı Bukele yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyuna seslenerek ülkelerinde 70 binden fazla çete üyesinin bulunduğunu, isteyenlerin bu çete üyelerini kendi ülkelerine götürerek insan hakları ihlalleri ve diktatör rejiminden kurtarabileceğini söyledi.El Salvador Adalet Bakanlığı Müsteşarı Osiris Luna Meza ise hapisteki çete üyelerine verilen yiyecek miktarının “dışarıdaki halka yaşattıkları acıyı çekmeleri için” azaltıldığını açıkladı. El Salvador’da mahkum olan çete üyelerine az miktarda kuru fasulye, lavaş ve ekmekten oluşan günde 2 öğün yemek veriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/meksikada-bir-otomobilin-uzerine-birakilmis-6-kesik-insan-basi-bulundu-1055222654.html
el salvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/02/1055253529_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_ab48a83ff6b89e99ed1e8d4f87d6f990.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
el salvador, çete, çete şiddeti, organize suç çetesi

El Salvador hükümeti çetelere karşı savaş açtı

03:13 02.04.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇOrta Amerika Ülkesi El Salvador hükümeti tarafından artan cinayet vakaları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, düzenlenen operasyonlarda binlerce çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Orta Amerika Ülkesi El Salvador hükümeti tarafından artan cinayet vakaları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, düzenlenen operasyonlarda binlerce çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© İHA / SAİM SEVİNÇ
Abone olTelegram
Orta Amerika Ülkesi El Salvador hükümeti tarafından artan cinayet vakaları nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından, düzenlenen operasyonlarda binlerce çete üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Orta Amerika Ülkesi El Salvador’da hükümet, geçtiğimiz hafta sonu ülkede 80'den fazla cinayet işlenmesi üzerine harekete geçti. Sadece 26 Mart Cumartesi günü ülke genelinde 62 cinayet işlenirken hükümet, pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere 30 gün sürecek olan olağanüstü hal ilan edildiğini duyurdu.
El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülke hapishanelerinde mahkum edilen çete üyelerinin videosunu paylaşarak anne babalara, “Bu videoyu genç çocuklarınıza gösterin, onlara çetelere katılmanın sonucunun hapis ya da ölüm olduğunu açıklayın” sözleriyle seslendi.
Meksika polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.04.2022
DÜNYA
Meksika'da bir otomobilin üzerine bırakılmış 6 kesik insan başı bulundu
Dün, 04:16
El Salvador hükümeti ayrıca çete üyelerine verilen hapis cezalarını da artırdı. Hükümet geçtiğimiz Çarşamba günü alınan kararla çete üyesi olmanın hapis cezasını 3 ila 5 yıldan 20 ila 30 yıla, çete liderliği ya da finansörlüğü suçunun hapis cezasını ise 6 ila 9 yıldan 40 ila 45 yıla yükseltti. Ülkede cinayetlerin tırmandığı Cumartesi gününden itibaren güvenlik güçleri tarafından yapılan operasyonlarda şimdiye kadar 3 bin 873 çete üyesi tutuklanarak cezaevine konuldu.
Öte yandan uluslararası bazı insan hakları kurumları ise, El Salvador'daki mahkumların koşullarını eleştirdi. Bu eleştiriler üzerine Devlet Başkanı Bukele yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyuna seslenerek ülkelerinde 70 binden fazla çete üyesinin bulunduğunu, isteyenlerin bu çete üyelerini kendi ülkelerine götürerek insan hakları ihlalleri ve diktatör rejiminden kurtarabileceğini söyledi.

El Salvador Adalet Bakanlığı Müsteşarı Osiris Luna Meza ise hapisteki çete üyelerine verilen yiyecek miktarının “dışarıdaki halka yaşattıkları acıyı çekmeleri için” azaltıldığını açıkladı. El Salvador’da mahkum olan çete üyelerine az miktarda kuru fasulye, lavaş ve ekmekten oluşan günde 2 öğün yemek veriliyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала