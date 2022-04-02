https://tr.sputniknews.com/20220402/gaziantepte-hirsizin-baska-hirsizlara-denk-geldigi-anlar-kamerada-1055251770.html

Gaziantep’te hırsızın başka hırsızlara denk geldiği anlar kamerada

Gaziantep’te hırsızın başka hırsızlara denk geldiği anlar kamerada

Gaziantep'te bir kişinin klima ünitesi çalmak isterken, aynı caddedeki dükkandan demir çalan 2 kişiyle karşılaşması iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

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2022-04-02T00:29+0300

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türkiye

gaziantep

dükkan

hırsızlık

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Gaziantep'te yaşanan olayda, 1. Sanayi Caddesi'ndeki iş yerine tırmanarak giren şüpheli, klima ünitesini çalmaya çalıştı.Bu esnada duvardan inen şüpheli, o sırada başka bir iş yerinden demir çalan iki kişiyle karşılaştı.Hırsızlık şüphelilerinin karşılaşma anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Polis şüphelilerin kimliklerinin tespiti için çalışma başlattı.

türkiye

gaziantep

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gaziantep, dükkan, hırsızlık