https://tr.sputniknews.com/20220402/ingiltere-ulastirma-bakani-rusya-baglantili-baska-bir-ozel-jetin-havalanmasina-engel-oldum-1055266367.html

İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi

İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi

İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Rus iş insanlarıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir özel jetin kullanılmasının engellendiğini belirtti. 02.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-02T20:40+0300

2022-04-02T20:40+0300

2022-04-02T20:40+0300

ukrayna krizi

ukrayna krizi

jet

grant shapps

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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in himayesinde milyonlar kazananların hayatlarını huzur içinde yaşamalarına seyirci kalmayacağız" ifadesini kullandı.Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Londra Luton Havalimanı'ndan kalkışını önlemek için Havacılara Duyuru (NOTAM) yayımladığını bildirdi.Uçağın, Rusya ile bağlantılı tüm uçaklara yönelik yaptırımlara dahil olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapıldığı ve bu sırada jetin havalimanında kalacağı ifade edildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna krizi, jet, grant shapps