https://tr.sputniknews.com/20220402/ingiltere-ulastirma-bakani-rusya-baglantili-baska-bir-ozel-jetin-havalanmasina-engel-oldum-1055266367.html
İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi
İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi
İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Rus iş insanlarıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir özel jetin kullanılmasının engellendiğini belirtti. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T20:40+0300
2022-04-02T20:40+0300
2022-04-02T20:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
jet
grant shapps
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/1042951673_0:151:3107:1898_1920x0_80_0_0_e99506094ed52da8b063b87a9bcd35e7.jpg
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in himayesinde milyonlar kazananların hayatlarını huzur içinde yaşamalarına seyirci kalmayacağız" ifadesini kullandı.Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Londra Luton Havalimanı'ndan kalkışını önlemek için Havacılara Duyuru (NOTAM) yayımladığını bildirdi.Uçağın, Rusya ile bağlantılı tüm uçaklara yönelik yaptırımlara dahil olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapıldığı ve bu sırada jetin havalimanında kalacağı ifade edildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/01/1042951673_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_296dbccb0f4d98dc8e2b37776ef96ecb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna krizi, jet, grant shapps
İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi
Abone ol
İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Rus iş insanlarıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir özel jetin kullanılmasının engellendiğini belirtti.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in himayesinde milyonlar kazananların hayatlarını huzur içinde yaşamalarına seyirci kalmayacağız" ifadesini kullandı.
Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Londra Luton Havalimanı'ndan kalkışını önlemek için Havacılara Duyuru (NOTAM) yayımladığını bildirdi.
Uçağın, Rusya ile bağlantılı tüm uçaklara yönelik yaptırımlara dahil olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapıldığı ve bu sırada jetin havalimanında kalacağı ifade edildi.