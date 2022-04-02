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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/ingiltere-ulastirma-bakani-rusya-baglantili-baska-bir-ozel-jetin-havalanmasina-engel-oldum-1055266367.html
İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi
İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi
İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Rus iş insanlarıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir özel jetin kullanılmasının engellendiğini belirtti. 02.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-02T20:40+0300
2022-04-02T20:40+0300
ukrayna krizi
ukrayna krizi
jet
grant shapps
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in himayesinde milyonlar kazananların hayatlarını huzur içinde yaşamalarına seyirci kalmayacağız" ifadesini kullandı.Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Londra Luton Havalimanı'ndan kalkışını önlemek için Havacılara Duyuru (NOTAM) yayımladığını bildirdi.Uçağın, Rusya ile bağlantılı tüm uçaklara yönelik yaptırımlara dahil olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapıldığı ve bu sırada jetin havalimanında kalacağı ifade edildi.
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ukrayna krizi, jet, grant shapps

İngiltere, Rusya bağlantılı özel bir jetin havalanmasına izin vermedi

20:40 02.04.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAYGrant Shapps
Grant Shapps - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
© REUTERS / HANNAH MCKAY
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İngiltere Ulaştırma Bakanı Shapps, Rus iş insanlarıyla bağlantılı olduğunu düşündüğü bir özel jetin kullanılmasının engellendiğini belirtti.
İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in himayesinde milyonlar kazananların hayatlarını huzur içinde yaşamalarına seyirci kalmayacağız" ifadesini kullandı.
Ulaştırma Bakanlığı, uçağın Londra Luton Havalimanı'ndan kalkışını önlemek için Havacılara Duyuru (NOTAM) yayımladığını bildirdi.
Uçağın, Rusya ile bağlantılı tüm uçaklara yönelik yaptırımlara dahil olup olmadığının belirlenmesi için araştırma yapıldığı ve bu sırada jetin havalimanında kalacağı ifade edildi.
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