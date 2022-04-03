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https://tr.sputniknews.com/20220403/balikesirde-cinayet-esi-ve-oglunu-oldurdu-kendisi-ve-kizini-da-yaraladi-1055272012.html
Balıkesir'de cinayet: Eşi ve oğlunu öldürdü, kendisi ve kızını da yaraladı
Balıkesir'de cinayet: Eşi ve oğlunu öldürdü, kendisi ve kızını da yaraladı
Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 40 yaşındaki Fatih Akça, eşi Bilge Akça ve iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Bilge Akça ve oğlu 3 yaşındaki Muhammet... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T07:14+0300
2022-04-03T07:14+0300
türkiye
balıkesir
kadın cinayeti
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Balıkesir Susurluk'ta uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih Akça ile eşi Bilge Akça arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine odadaki pompalı tüfeği alan Fatih Akça, eşi Bilge Akça'ya, ardından da kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin Akça ile oğlu Muhammet Tahir Akça'ya ateş etti. Silah seslerini duyan çocuklarından Ayaz Akça evden kaçarken, Fatih Akça'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan biri Bilge Akça'nın göğsüne, biri Elçin Akça'nın koluna, biri de en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın göğsüne isabet etti. Duvardan seken saçmalardan biri de Fatih Akça'nın bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilge Akça ve en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kolundan yaralanan Elçin Akça'nın ise Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih Akça ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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balıkesir, kadın cinayeti

Balıkesir'de cinayet: Eşi ve oğlunu öldürdü, kendisi ve kızını da yaraladı

07:14 03.04.2022
© İHAAmbulans - 112 Acil
Ambulans - 112 Acil - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© İHA
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde 40 yaşındaki Fatih Akça, eşi Bilge Akça ve iki çocuğuna pompalı tüfekle ateş açtı. Bilge Akça ve oğlu 3 yaşındaki Muhammet Tahir Akça yaşamını yitirirken, 11 yaşındaki kızları Elçin Akça ve seken saçmayla yaralanan Fatih Akça hastaneye kaldırıldı. 8 yaşındaki Ayaz Akça ise evden kaçarak canını kurtardı.
Balıkesir Susurluk'ta uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen Fatih Akça ile eşi Bilge Akça arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine odadaki pompalı tüfeği alan Fatih Akça, eşi Bilge Akça'ya, ardından da kendisine engel olmaya çalışan kızı Elçin Akça ile oğlu Muhammet Tahir Akça'ya ateş etti.
Silah seslerini duyan çocuklarından Ayaz Akça evden kaçarken, Fatih Akça'nın tüfeğinden çıkan saçmalardan biri Bilge Akça'nın göğsüne, biri Elçin Akça'nın koluna, biri de en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın göğsüne isabet etti.
Duvardan seken saçmalardan biri de Fatih Akça'nın bacağına isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bilge Akça ve en küçük çocukları Muhammet Tahir Akça'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Kolundan yaralanan Elçin Akça'nın ise Susurluk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Fatih Akça ise tedavisi için hastaneye kaldırıldı.
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