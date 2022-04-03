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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220403/dodon-kisinevin-rusyaya-karsi-yaptirim-uygulamayi-reddetmesi-memnuniyet-verici-1055268948.html
Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici
Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici
Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kişinev’in Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetme konusundaki tutumunu... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
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igor dodon
ukrayna krizi
moldova
rusya
gaz
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Moskova ile diyalogun önemli olduğuna vurgu yapan Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, “Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya karşıtı yaptırımlara katılmama ve tarafsız kalma tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ülkemizi Rusya Federasyonu'nun dost olmayan devletler listesine dahil edilmesi ve sert ekonomik karşı önlemlerden kaçınmamızı sağlayacaktır” dedi.Dodon, muhalefetin ‘Moldova'nın daimi tarafsızlığına ilişkin bir yasa çıkarılması’ girişiminin kabul edilmesinin, bu tutumu daha da anlamlı hale getireceğini kaydederek, Moldova’nın askeri, siyasi ve ekonomik açıdan tarafsız bir ülke olarak kalması gerektiğini vurguladı
moldova
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igor dodon, moldova, rusya, gaz

Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici

00:15 03.04.2022
© Sputnik / Доминик Бутен / Fotoğraf bankasına girMoldova Devlet Başkanı İgor Dodon
Moldova Devlet Başkanı İgor Dodon - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© Sputnik / Доминик Бутен
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Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kişinev’in Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetme konusundaki tutumunu doğru bulduğunu belirtti.
Moskova ile diyalogun önemli olduğuna vurgu yapan Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, “Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya karşıtı yaptırımlara katılmama ve tarafsız kalma tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ülkemizi Rusya Federasyonu'nun dost olmayan devletler listesine dahil edilmesi ve sert ekonomik karşı önlemlerden kaçınmamızı sağlayacaktır” dedi.
Dodon, muhalefetin ‘Moldova'nın daimi tarafsızlığına ilişkin bir yasa çıkarılması’ girişiminin kabul edilmesinin, bu tutumu daha da anlamlı hale getireceğini kaydederek, Moldova’nın askeri, siyasi ve ekonomik açıdan tarafsız bir ülke olarak kalması gerektiğini vurguladı
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