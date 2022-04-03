https://tr.sputniknews.com/20220403/dodon-kisinevin-rusyaya-karsi-yaptirim-uygulamayi-reddetmesi-memnuniyet-verici-1055268948.html

Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici

Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici

Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kişinev’in Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetme konusundaki tutumunu... 03.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-03T00:15+0300

2022-04-03T00:15+0300

2022-04-03T00:14+0300

igor dodon

ukrayna krizi

moldova

rusya

gaz

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Moskova ile diyalogun önemli olduğuna vurgu yapan Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, “Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya karşıtı yaptırımlara katılmama ve tarafsız kalma tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ülkemizi Rusya Federasyonu'nun dost olmayan devletler listesine dahil edilmesi ve sert ekonomik karşı önlemlerden kaçınmamızı sağlayacaktır” dedi.Dodon, muhalefetin ‘Moldova'nın daimi tarafsızlığına ilişkin bir yasa çıkarılması’ girişiminin kabul edilmesinin, bu tutumu daha da anlamlı hale getireceğini kaydederek, Moldova’nın askeri, siyasi ve ekonomik açıdan tarafsız bir ülke olarak kalması gerektiğini vurguladı

moldova

rusya

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igor dodon, moldova, rusya, gaz