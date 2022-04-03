https://tr.sputniknews.com/20220403/dodon-kisinevin-rusyaya-karsi-yaptirim-uygulamayi-reddetmesi-memnuniyet-verici-1055268948.html
Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici
Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici
Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kişinev’in Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetme konusundaki tutumunu... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T00:15+0300
2022-04-03T00:15+0300
2022-04-03T00:14+0300
igor dodon
ukrayna krizi
moldova
rusya
gaz
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Moskova ile diyalogun önemli olduğuna vurgu yapan Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, “Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya karşıtı yaptırımlara katılmama ve tarafsız kalma tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ülkemizi Rusya Federasyonu'nun dost olmayan devletler listesine dahil edilmesi ve sert ekonomik karşı önlemlerden kaçınmamızı sağlayacaktır” dedi.Dodon, muhalefetin ‘Moldova'nın daimi tarafsızlığına ilişkin bir yasa çıkarılması’ girişiminin kabul edilmesinin, bu tutumu daha da anlamlı hale getireceğini kaydederek, Moldova’nın askeri, siyasi ve ekonomik açıdan tarafsız bir ülke olarak kalması gerektiğini vurguladı
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igor dodon, moldova, rusya, gaz
Dodon: Kişinev’in Rusya'ya karşı yaptırım uygulamayı reddetmesi memnuniyet verici
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Eski Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Kişinev’in Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetme konusundaki tutumunu doğru bulduğunu belirtti.
Moskova ile diyalogun önemli olduğuna vurgu yapan Eski Moldova Cumhurbaşkanı Dodon, “Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun Rusya karşıtı yaptırımlara katılmama ve tarafsız kalma tutumunu memnuniyetle karşılıyorum. Bu, ülkemizi Rusya Federasyonu'nun dost olmayan devletler listesine dahil edilmesi ve sert ekonomik karşı önlemlerden kaçınmamızı sağlayacaktır” dedi.
Dodon, muhalefetin ‘Moldova'nın daimi tarafsızlığına ilişkin bir yasa çıkarılması’ girişiminin kabul edilmesinin, bu tutumu daha da anlamlı hale getireceğini kaydederek, Moldova’nın askeri, siyasi ve ekonomik açıdan tarafsız bir ülke olarak kalması gerektiğini vurguladı