https://tr.sputniknews.com/20220403/saros-korfezinde-35-metrelik-kopek-baligi-yakaladilar-1055281419.html
Saros Körfezi'nde yarım tonluk köpek balığı yakaladılar
Saros Körfezi'nde yarım tonluk köpek balığı yakaladılar
Çanakkale'de kılıç balığı avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir ve 3 arkadaşı, 3.5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında camgöz cinsi... 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T16:53+0300
2022-04-03T16:53+0300
2022-04-03T17:00+0300
köpek balığı
yaşam
saros körfezi
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Zürafa Kayalıkları'nda tacize uğradığı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına direnen balıkçı İlker Özdemir, bu kez 3 arkadaşıyla Saros Körfezi açıklarında kılıç balığı avına çıktı. Özdemir ve arkadaşları 600 metre derinliğe olta bıraktı, bir süre sonra büyük bir Balık oltaya takıldı.40 dakikada çekilebilen balığın, camgöz cinsi köpek balığı olduğu görüldü. Balıkçılar, 3.5 metre boyunda, yarım ton ağırlığında ve 6 solungaçlı köpek balığını inceledikten sonra yeniden denize bıraktı.'Zarar vermedik'35 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu boyda bir balığı yakaladıklarını belirten İlker Özdemir, "Saros açıklarında 600 metreye takım indirdik. Köpek balığını görünce şaşırdık. Deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi 6 solungaçlı bir balık. Tahmini 500 kilogram ağırlığında. Güverteye bile almadan direkt denize bıraktık. Hayvana zarar vermedik. Çok yorucuydu. Ama gerçekten iyi bir avdı. 500 metrelerde, bu hayvanları tutabilmek kolay değil. Çekmek çok zordu. İlerleyen zamanlarda daha değişik avlar göreceğiz" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220222/gece-kulubundeki-kopek-baligi-yeni-yasam-alanina-nakledildi-1054111898.html
saros körfezi
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köpek balığı, saros körfezi
Saros Körfezi'nde yarım tonluk köpek balığı yakaladılar
16:53 03.04.2022 (güncellendi: 17:00 03.04.2022) Abone ol
Çanakkale'de kılıç balığı avlamak için Saros Körfezi'ne açılan balıkçı İlker Özdemir ve 3 arkadaşı, 3.5 metre boyunda ve yarım ton ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı yakaladı. Balıkçılar, oltaya takılan köpek balığını 40 dakikada çekebildi.
Zürafa Kayalıkları'nda tacize uğradığı Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarına direnen balıkçı İlker Özdemir, bu kez 3 arkadaşıyla Saros Körfezi açıklarında kılıç balığı avına çıktı. Özdemir ve arkadaşları 600 metre derinliğe olta bıraktı, bir süre sonra büyük bir Balık oltaya takıldı.
40 dakikada çekilebilen balığın, camgöz cinsi köpek balığı olduğu görüldü. Balıkçılar, 3.5 metre boyunda, yarım ton ağırlığında ve 6 solungaçlı köpek balığını inceledikten sonra yeniden denize bıraktı.
'Zarar vermedik'
35 yıldır balıkçılık yaptığını ve ilk kez bu boyda bir balığı yakaladıklarını belirten İlker Özdemir, "Saros açıklarında 600 metreye takım indirdik. Köpek balığını görünce şaşırdık. Deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi 6 solungaçlı bir balık. Tahmini 500 kilogram ağırlığında. Güverteye bile almadan direkt denize bıraktık. Hayvana zarar vermedik. Çok yorucuydu. Ama gerçekten iyi bir avdı. 500 metrelerde, bu hayvanları tutabilmek kolay değil. Çekmek çok zordu. İlerleyen zamanlarda daha değişik avlar göreceğiz" dedi.