Türkiye
Rusya, Kiev’in dışında bulunan Buça’da sivil ölümlerinden sorumlu olduğunu yalanladı
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220403/zonguldakta-akademisyenlerden-zerdecaldan-koronaviruse-karsi-ilac-yapilabilir-calismasi-1055281809.html
Zonguldak'ta akademisyenlerden 'Zerdeçaldan koronavirüse karşı ilaç yapılabilir' çalışması
Zonguldak'ta akademisyenlerden 'Zerdeçaldan koronavirüse karşı ilaç yapılabilir' çalışması
Zonguldak'ta akademisyenler, zerdeçal türevlerinden Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceğini ispatlayan bir çalışma gerçekleştirdi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T17:28+0300
2022-04-03T17:28+0300
koronavirüs
türkiye
zonguldak
bülent ecevit üniversitesi
koronavirüs
ilaç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055281784_0:173:1850:1214_1920x0_80_0_0_cba1ab108ca1f1c3e30a96b8a199cf01.png
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Demir ile Doç. Dr. Hakan Alıcı, Kovid-19'a karşı zerdeçal bileşikleri üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Tahtacı'nın da katıldığı bilimsel çalışmalarda zerdeçal bitkisinin çeşitli türevleriyle Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceği ortaya çıkarıldı.Gazetecilere çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadir Demir, “Tasarlamış olduğumuz moleküllerin virüsün enzim yapıları üzerine mevcut ilaçlardan çok daha etkin olabileceğini, özellikle zarf yapısının içerisinde bulunan ve virüsün çoğalmasında aktif rol oynayan enzimler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu gözlemledik” dedi.Doç. Dr. Hakan Alıcı ise çalışmada virüsle mücadelede güncel olarak kullanılan ilaçlarla karşılaştırarak Sars-Kov-2 virüsüne karşı yüksek etki gösterebilecek ve güvenilir ilaç olma potansiyeline sahip zerdeçal türevli 22 tane ilaç aktif molekülü öngördüklerini ifade etti. Alıcı, "Bu moleküllerin virüsün hedef enzimleri ile etkileşimlerini bilgisayarlı deneylerle gözlemledik ve viral enzimleri mevcut ilaçlardan daha etkin bir şekilde inhibe ettiğini ispatladık” şeklinde konuştu.Yapılan çalışmada zerdeçal bileşiklerinin laboratuvar ortamında kolay ve hızlı şekilde üretilebileceğinin yanı sıra insanlarda herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmadığı da ifade edildi. Öte yandan çalışma uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayınlanarak, bilim camiasında da büyük ilgi gördü.
zonguldak
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/03/1055281784_1:0:1849:1386_1920x0_80_0_0_af93632f43f2fcdf4492ebcea5ad85d4.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, zonguldak, bülent ecevit üniversitesi, koronavirüs, ilaç

Zonguldak'ta akademisyenlerden 'Zerdeçaldan koronavirüse karşı ilaç yapılabilir' çalışması

17:28 03.04.2022
© DHAzerdeçal
zerdeçal - Sputnik Türkiye, 1920, 03.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Zonguldak'ta akademisyenler, zerdeçal türevlerinden Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceğini ispatlayan bir çalışma gerçekleştirdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Demir ile Doç. Dr. Hakan Alıcı, Kovid-19'a karşı zerdeçal bileşikleri üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Tahtacı'nın da katıldığı bilimsel çalışmalarda zerdeçal bitkisinin çeşitli türevleriyle Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceği ortaya çıkarıldı.
Gazetecilere çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadir Demir, “Tasarlamış olduğumuz moleküllerin virüsün enzim yapıları üzerine mevcut ilaçlardan çok daha etkin olabileceğini, özellikle zarf yapısının içerisinde bulunan ve virüsün çoğalmasında aktif rol oynayan enzimler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu gözlemledik” dedi.
Doç. Dr. Hakan Alıcı ise çalışmada virüsle mücadelede güncel olarak kullanılan ilaçlarla karşılaştırarak Sars-Kov-2 virüsüne karşı yüksek etki gösterebilecek ve güvenilir ilaç olma potansiyeline sahip zerdeçal türevli 22 tane ilaç aktif molekülü öngördüklerini ifade etti.
Alıcı, "Bu moleküllerin virüsün hedef enzimleri ile etkileşimlerini bilgisayarlı deneylerle gözlemledik ve viral enzimleri mevcut ilaçlardan daha etkin bir şekilde inhibe ettiğini ispatladık” şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmada zerdeçal bileşiklerinin laboratuvar ortamında kolay ve hızlı şekilde üretilebileceğinin yanı sıra insanlarda herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmadığı da ifade edildi. Öte yandan çalışma uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayınlanarak, bilim camiasında da büyük ilgi gördü.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала