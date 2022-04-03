https://tr.sputniknews.com/20220403/zonguldakta-akademisyenlerden-zerdecaldan-koronaviruse-karsi-ilac-yapilabilir-calismasi-1055281809.html
Zonguldak'ta akademisyenlerden 'Zerdeçaldan koronavirüse karşı ilaç yapılabilir' çalışması
Zonguldak'ta akademisyenlerden 'Zerdeçaldan koronavirüse karşı ilaç yapılabilir' çalışması
Zonguldak'ta akademisyenler, zerdeçal türevlerinden Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceğini ispatlayan bir çalışma gerçekleştirdi. 03.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-03T17:28+0300
2022-04-03T17:28+0300
2022-04-03T17:28+0300
koronavirüs
türkiye
zonguldak
bülent ecevit üniversitesi
koronavirüs
ilaç
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Demir ile Doç. Dr. Hakan Alıcı, Kovid-19'a karşı zerdeçal bileşikleri üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Tahtacı'nın da katıldığı bilimsel çalışmalarda zerdeçal bitkisinin çeşitli türevleriyle Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceği ortaya çıkarıldı.Gazetecilere çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadir Demir, “Tasarlamış olduğumuz moleküllerin virüsün enzim yapıları üzerine mevcut ilaçlardan çok daha etkin olabileceğini, özellikle zarf yapısının içerisinde bulunan ve virüsün çoğalmasında aktif rol oynayan enzimler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu gözlemledik” dedi.Doç. Dr. Hakan Alıcı ise çalışmada virüsle mücadelede güncel olarak kullanılan ilaçlarla karşılaştırarak Sars-Kov-2 virüsüne karşı yüksek etki gösterebilecek ve güvenilir ilaç olma potansiyeline sahip zerdeçal türevli 22 tane ilaç aktif molekülü öngördüklerini ifade etti. Alıcı, "Bu moleküllerin virüsün hedef enzimleri ile etkileşimlerini bilgisayarlı deneylerle gözlemledik ve viral enzimleri mevcut ilaçlardan daha etkin bir şekilde inhibe ettiğini ispatladık” şeklinde konuştu.Yapılan çalışmada zerdeçal bileşiklerinin laboratuvar ortamında kolay ve hızlı şekilde üretilebileceğinin yanı sıra insanlarda herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmadığı da ifade edildi. Öte yandan çalışma uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayınlanarak, bilim camiasında da büyük ilgi gördü.
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türkiye, zonguldak, bülent ecevit üniversitesi, koronavirüs, ilaç
Zonguldak'ta akademisyenlerden 'Zerdeçaldan koronavirüse karşı ilaç yapılabilir' çalışması
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Zonguldak'ta akademisyenler, zerdeçal türevlerinden Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceğini ispatlayan bir çalışma gerçekleştirdi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Demir ile Doç. Dr. Hakan Alıcı, Kovid-19'a karşı zerdeçal bileşikleri üzerinde çalışma gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesi Kimya Bölümü'nden Doç. Dr. Hakan Tahtacı'nın da katıldığı bilimsel çalışmalarda zerdeçal bitkisinin çeşitli türevleriyle Kovid-19'a karşı ilaç yapılabileceği ortaya çıkarıldı.
Gazetecilere çalışmayla ilgili bilgi veren Prof. Dr. Kadir Demir, “Tasarlamış olduğumuz moleküllerin virüsün enzim yapıları üzerine mevcut ilaçlardan çok daha etkin olabileceğini, özellikle zarf yapısının içerisinde bulunan ve virüsün çoğalmasında aktif rol oynayan enzimler üzerinde daha fazla etkiye sahip olduğunu gözlemledik” dedi.
Doç. Dr. Hakan Alıcı ise çalışmada virüsle mücadelede güncel olarak kullanılan ilaçlarla karşılaştırarak Sars-Kov-2 virüsüne karşı yüksek etki gösterebilecek ve güvenilir ilaç olma potansiyeline sahip zerdeçal türevli 22 tane ilaç aktif molekülü öngördüklerini ifade etti.
Alıcı, "Bu moleküllerin virüsün hedef enzimleri ile etkileşimlerini bilgisayarlı deneylerle gözlemledik ve viral enzimleri mevcut ilaçlardan daha etkin bir şekilde inhibe ettiğini ispatladık” şeklinde konuştu.
Yapılan çalışmada zerdeçal bileşiklerinin laboratuvar ortamında kolay ve hızlı şekilde üretilebileceğinin yanı sıra insanlarda herhangi bir olumsuz etkiye sahip olmadığı da ifade edildi. Öte yandan çalışma uluslararası saygın bir bilim dergisinde yayınlanarak, bilim camiasında da büyük ilgi gördü.