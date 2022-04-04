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Burak Elmas: Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır
Burak Elmas: Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" dedi. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
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spor
galatasaray
burak elmas
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Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, haklarında çıkan dava haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı. Elmas, açıklamasında şunları ifade etti:
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galatasaray, burak elmas

Burak Elmas: Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır

04:18 04.04.2022
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, "Olağan Genel Kurul'da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır" dedi.
Sarı-kırmızılı takımın başkanı Burak Elmas, haklarında çıkan dava haberleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Elmas, açıklamasında şunları ifade etti:
"Olağan Genel Kurul’da alınan karara karşı dava açtığımız haberi tamamen gerçek dışıdır. Bu tür asılsız haberleri servis etmeyi alışkanlık haline getiren ve iktidar hırsları ile Galatasaray’da kaos oluşturanların aynı otelde buluşmaları da tesadüf değildir. Galatasaray’ın iç siyasetini dizayn ederek ve geçmişten gelen darbeci zihniyetiniz ile bozulan çarklarınız tekrar düzelir zannetmiş olabilirsiniz ama buna hayatta olduğum sürece izin vermeyeceğim. Muhtemel adaylar hakkında özel evraklar hazırlayarak basına servis edeceklerini duydum. Bu evrakları daha önce bana da getirdiler ve ben şahitler huzurunda kullanmayı reddettim. O evrakları medyada görürsem isminizi de açıklarım! Galatasaray’ı dizayn edemeyeceksiniz."
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