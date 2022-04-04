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Cezaevinden izinli çıkıp eşinin annesi ve kız kardeşini öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı
Cezaevinden izinli çıkıp eşinin annesi ve kız kardeşini öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı
Elazığ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T21:22+0300
2022-04-04T21:22+0300
elazığ
türkiye
kadına şiddet
kadın cinayeti
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İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesinin evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile eşinin annesi Zerif Doğan ve kardeşi Gülay Doğan'a ateş etti.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
elazığ
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elazığ, kadına şiddet, kadın cinayeti

Cezaevinden izinli çıkıp eşinin annesi ve kız kardeşini öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı

21:22 04.04.2022
© DHACezaevinden izinli çıkıp eşinin annesi ve kız kardeşini öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı
Cezaevinden izinli çıkıp eşinin annesi ve kız kardeşini öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© DHA
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Elazığ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesinin evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile eşinin annesi Zerif Doğan ve kardeşi Gülay Doğan'a ateş etti.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
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