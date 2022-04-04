https://tr.sputniknews.com/20220404/cezaevinden-izinli-cikip-esinin-annesi-ve-kiz-kardesini-oldurdu-bir-cocugu-agir-yaraladi-1055313772.html

Cezaevinden izinli çıkıp eşinin annesi ve kız kardeşini öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı

Cezaevinden izinli çıkıp eşinin annesi ve kız kardeşini öldürdü, bir çocuğu ağır yaraladı

Elazığ'da, bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesi ve eşinin kız kardeşini tabancayla öldürüp, 10 yaşındaki çocuğu da... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T21:22+0300

2022-04-04T21:22+0300

2022-04-04T21:22+0300

elazığ

türkiye

kadına şiddet

kadın cinayeti

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/1055313877_0:0:729:410_1920x0_80_0_0_24347e95492208bc21b6141f55a254e9.jpg

İddiaya göre bir süre önce pandemi nedeniyle cezaevinden izinli çıkan Fırat A., kayınvalidesinin evine geldi. Evdekilerle bir süre tartışan Fırat A., tabanca ile eşinin annesi Zerif Doğan ve kardeşi Gülay Doğan'a ateş etti.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre seken kurşunlardan evde bulunan 10 yaşındaki Ali Tayyip D. de yaraladı. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrolde Zerif ve Gülay Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.Ağır yaralanan Ali Tayyip D. ise ambulansla hastaneye sevk edildi. Zerif ve Gülay Doğan’ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Fırat A.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

elazığ

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

elazığ, kadına şiddet, kadın cinayeti