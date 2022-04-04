https://tr.sputniknews.com/20220404/elektrik-uretiminin-yuzde-236si-dogalgazdan-1055301622.html

Elektrik üretiminin yüzde 23.6’sı doğalgazdan

Elektrik üretiminin yüzde 23.6’sı doğalgazdan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılının ilk iki ayına ilişkin elektrik üretim verilerini yayınladı. İlk iki ayda toplam 54.225 GWh elektrik üretimi... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:09+0300

2022-04-04T14:09+0300

2022-04-04T14:09+0300

türkiye

enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı

elektrik

doğalgaz

hidroelektrik santrali

kömür

rüzgar enerjisi

güneş

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Türkiye’nin elektrik üretimine ilişkin rakamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre ilk iki ayda toplan elektrik üretimi 54.225 GWh oldu. Şubat ayında ise elektrik üretimi 25.622 GWh olarak gerçekleşti. Bakanlık elektrik üretimi yapılan kaynakların yüzdelik oranlarını da paylaştı.Yüzde 45.5 ithal kaynaklarElde edilen elektrik enerjisin yüzde 23.6’sı doğalgaz kaynaklarından üretildi. Doğalgazı ithal kömür takip etti. İthal kömürden elde edile elektrik oranı yüzde 20.6 oldu. Diğer ithal kaynaklarda eklendiğinde Türkiye’nin ürettiği enerjinin yüzde 45.5 si ithale edilen kaynaklardan üretilmiş oldu.Yerli ve yenilenebilir kaynaklar yüzde 54.5Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranı ise yüzde 54.5 olarak açıklandı. Yerli kaynakların başında yerli kömür geldi. Yerli kömürden elde edilen elektriğin oranı yüzde 16.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise ilk sırada hidrolik enerji yer alıyor. Hidrolik enerjiden üretilen enerjinin oranı yüzde 18. Onu yüzde 10.7 ile rüzgar, yüzde 3.6 ile jeotermal ve yüzde 2.5 ile güneş takip ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20220402/ruzgardan-elektrik-uretiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1055263763.html

türkiye

güneş

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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, elektrik, doğalgaz, hidroelektrik santrali, kömür, rüzgar enerjisi, güneş