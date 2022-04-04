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Elektrik üretiminin yüzde 23.6’sı doğalgazdan
Elektrik üretiminin yüzde 23.6’sı doğalgazdan
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılının ilk iki ayına ilişkin elektrik üretim verilerini yayınladı. İlk iki ayda toplam 54.225 GWh elektrik üretimi... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T14:09+0300
2022-04-04T14:09+0300
türkiye
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
elektrik
doğalgaz
hidroelektrik santrali
kömür
rüzgar enerjisi
güneş
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Türkiye’nin elektrik üretimine ilişkin rakamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre ilk iki ayda toplan elektrik üretimi 54.225 GWh oldu. Şubat ayında ise elektrik üretimi 25.622 GWh olarak gerçekleşti. Bakanlık elektrik üretimi yapılan kaynakların yüzdelik oranlarını da paylaştı.Yüzde 45.5 ithal kaynaklarElde edilen elektrik enerjisin yüzde 23.6’sı doğalgaz kaynaklarından üretildi. Doğalgazı ithal kömür takip etti. İthal kömürden elde edile elektrik oranı yüzde 20.6 oldu. Diğer ithal kaynaklarda eklendiğinde Türkiye’nin ürettiği enerjinin yüzde 45.5 si ithale edilen kaynaklardan üretilmiş oldu.Yerli ve yenilenebilir kaynaklar yüzde 54.5Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranı ise yüzde 54.5 olarak açıklandı. Yerli kaynakların başında yerli kömür geldi. Yerli kömürden elde edilen elektriğin oranı yüzde 16.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise ilk sırada hidrolik enerji yer alıyor. Hidrolik enerjiden üretilen enerjinin oranı yüzde 18. Onu yüzde 10.7 ile rüzgar, yüzde 3.6 ile jeotermal ve yüzde 2.5 ile güneş takip ediyor.
https://tr.sputniknews.com/20220402/ruzgardan-elektrik-uretiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1055263763.html
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enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, elektrik, doğalgaz, hidroelektrik santrali, kömür, rüzgar enerjisi, güneş

Elektrik üretiminin yüzde 23.6’sı doğalgazdan

14:09 04.04.2022
© AAElektrik
Elektrik - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© AA
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Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2022 yılının ilk iki ayına ilişkin elektrik üretim verilerini yayınladı. İlk iki ayda toplam 54.225 GWh elektrik üretimi gerçekleşti. Üretimin yüzde 54.5’i yerli ve yenilenebilir kaynaklardan elde edildi.
Türkiye’nin elektrik üretimine ilişkin rakamalar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından açıklandı. Buna göre ilk iki ayda toplan elektrik üretimi 54.225 GWh oldu. Şubat ayında ise elektrik üretimi 25.622 GWh olarak gerçekleşti. Bakanlık elektrik üretimi yapılan kaynakların yüzdelik oranlarını da paylaştı.

Yüzde 45.5 ithal kaynaklar

Elde edilen elektrik enerjisin yüzde 23.6’sı doğalgaz kaynaklarından üretildi. Doğalgazı ithal kömür takip etti. İthal kömürden elde edile elektrik oranı yüzde 20.6 oldu. Diğer ithal kaynaklarda eklendiğinde Türkiye’nin ürettiği enerjinin yüzde 45.5 si ithale edilen kaynaklardan üretilmiş oldu.

Yerli ve yenilenebilir kaynaklar yüzde 54.5

Elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların oranı ise yüzde 54.5 olarak açıklandı. Yerli kaynakların başında yerli kömür geldi. Yerli kömürden elde edilen elektriğin oranı yüzde 16.3. Yenilenebilir enerji kaynaklarında ise ilk sırada hidrolik enerji yer alıyor. Hidrolik enerjiden üretilen enerjinin oranı yüzde 18. Onu yüzde 10.7 ile rüzgar, yüzde 3.6 ile jeotermal ve yüzde 2.5 ile güneş takip ediyor.
Rüzgar enerjisi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.04.2022
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