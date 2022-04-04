https://tr.sputniknews.com/20220404/eskisehirde-lise-ogrencisi-kekik-yagindan-elektrik-uretti-1055302879.html

Eskişehir'de lise öğrencisi kekik yağından elektrik üretti

Eskişehir'de lise öğrencisi kekik yağından elektrik üretti

Eskişehir’de lise öğrencisi Erkan Kaya, kekikte bulunan aromatik timol yağını kullanarak elektrik üretti. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T14:41+0300

2022-04-04T14:41+0300

2022-04-04T14:49+0300

kekik

türkiye

eskişehir

elektrik

lise öğrencisi

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Eskişehir Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Bölümü 10. sınıf öğrencisi Erkan Kaya, kokusunu sevdiği için evde yetiştirdiği kekik üzerine araştırmalar yapmaya başladı. Kekiğin içinde bulunan timolün ilaç sanayisinde kullanıldığını öğrenen Kaya, söz konusu maddenin elektrik elde etmek için katalizör olarak da görev yapabileceğini fark etti.Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak'ın danışmanlığında çalışmaya başlayan Kaya, ‘Geleceğin temiz enerjisi yakıt pilinde doğal ürün kekik kullanımı’ başlıklı proje geliştirdi.Kaya, ​​​​​​timolün özel bir kağıt üzerine püskürtülüp, kurutulduktan sonra yaptığı ölçümlerde ortaya elektronların çıktığını ve bunun sonucunda elektrik üretildiğini kanıtladı. Erkan Kaya, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (TÜBİTAK) düzenlenen 53. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması'na katıldığı projesiyle Bursa'daki bölge aşamasında kimya alanında ikinci oldu.‘Yenilenebilir enerji ortaya çıkarttım’Erkan Kaya, küçük yaşlardan itibaren bilime ilgi duyduğunu belirterek, güzel sanatlar ile bilimi birbirine yakın kategoriler olarak gördüğünü söyledi.Evinde 3 yıl boyunca kekik yetiştirdiğini anlatan Kaya, şöyle konuştu:Kaya, okul yönetiminin ve öğretmenlerinin kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.Projenin danışmanı ve ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arif Kıvrak da dünyada nüfusun artması ve sanayinin büyümesiyle enerji ihtiyacının arttığına değindi.Enerji ihtiyacının büyük çoğunluğunun kömür, doğal gaz ve petrol gibi fosil kaynaklardan sağlandığını anımsatan Kıvrak, şunları kaydetti:‘Çevreye ve doğaya zararı olmadan enerji üretilebileceğini gösterdi’Kıvrak, Kaya'nın projesinin temiz enerji ve yeşil çevre için tasarlandığını aktararak, yenilenebilir enerjinin, sınırsız bir kaynaklardan elde edilen enerji olarak tanımlanabileceğini bildirdi.Daha temiz bir gelecek için alternatif enerji kaynaklarının etkin olarak kullanılmasının şart olduğunu belirten Kıvrak, şunları kaydetti:"Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, su enerjisi yenilenebilir enerji kaynaklarına en iyi örnekler olarak verilebilir. Alternatif enerji kaynaklarından biri olan yakıt pilleri kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren yenilenebilir temiz enerji kaynağıdır. Ülkemizde ve dünyada bolca bulunan kekik, kokusundan dolayı insanların uzun yıllardır yiyeceklerde ve kozmetik ürünlerde oldukça sevdiği ve kullandığı bir bitkidir. Kekik bitkisinden elde edilen timol, uçucu özelliğe sahip aromatik bir yağdır ve farklı hastalıkların tedavisinde kullanılmaktadır.​​​​​​​Projede Türkiye'de bol bulunan kekik yağından elde edilen timolün hidrazin yakıt pilleri için anot katalizörü olarak kullanılması ve katalitik aktivite üzerinde etkisi incelendi. Yapılan elektrokimyasal bir yöntem olan döngüsel voltametri sonuçlarına göre kekik yağından elde edilen timolün hidrazin elektroksitlenmesinde katalitik aktiviteyi arttırdığı gözlemlendi. Bu da timolün doğrudan hidrazin yakıt pilleri için anot katalizörü olarak umut vericidir. Temiz enerji elde edilmesi için çevreye ve doğaya zararı olmadan enerji üretilebileceğini göstermektedir."

https://tr.sputniknews.com/20220402/ruzgardan-elektrik-uretiminde-tum-zamanlarin-rekoru-kirildi-1055263763.html

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