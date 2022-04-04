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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220404/fox-news-bidenin-ukraynaya-desteginin-amaci-aslinda-abd-enerji-piyasasini-yeniden-sekillendirmek-1055310475.html
Fox News: Biden’in Ukrayna'ya desteğinin amacı aslında ABD enerji piyasasını yeniden şekillendirmek
Fox News: Biden’in Ukrayna'ya desteğinin amacı aslında ABD enerji piyasasını yeniden şekillendirmek
Fox News sunucusu Tucker Carlson, Beyaz Saray’ın, ABD vatandaşlarının dikkatini yerel enerji piyasasının yeniden düzenlenmesinden uzaklaştırmak amacıyla... 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T18:52+0300
2022-04-04T18:50+0300
ukrayna krizi
fox news
joe biden
doğalgaz
enerji
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Carlson, “Hükümetinizin Amerika'nın enerji şebekesini ele geçirmek için milyonlarca Ukraynalı sivilin acısını kasıtlı olarak daha da kötüleştireceğini düşünmek istemezsiniz, ama öyle görünüyor ki aslında şu anda olan bu” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, yeşil enerjiye geçişi planladığını dile getiren sunucu, bu reformun ABD sanayisine darbe indireceğini, bir dizi şehrin yoksullaşmasına yol açacağını ve ülkeyi Çin yapımı güneş panellerine bağımlı hale getireceğini söyledi.Ukrayna ordusuna yardımın, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ve Kremlin’e yönelik suçlamaların, Biden’in planının bir parçası olduğunu anlatan Carlson, ABD Başkanı’nın amacının, sıradan Amerikalıların odak noktasını iç politikadan dış politikaya kaydırmak olduğunun altını çizdi.Carlson, “Biden’in eylemlerinin Vladimir Putin’e zarar vermediğini anlamamızın zamanı geldi. Biden sadece ABD vatandaşlarına zarar veriyor” diye kaydetti.
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fox news, joe biden, doğalgaz, enerji

Fox News: Biden’in Ukrayna'ya desteğinin amacı aslında ABD enerji piyasasını yeniden şekillendirmek

18:52 04.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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Fox News sunucusu Tucker Carlson, Beyaz Saray’ın, ABD vatandaşlarının dikkatini yerel enerji piyasasının yeniden düzenlenmesinden uzaklaştırmak amacıyla kasıtlı olarak Ukrayna’da çatışma körüklediğini belirtti.
Carlson, “Hükümetinizin Amerika'nın enerji şebekesini ele geçirmek için milyonlarca Ukraynalı sivilin acısını kasıtlı olarak daha da kötüleştireceğini düşünmek istemezsiniz, ama öyle görünüyor ki aslında şu anda olan bu” ifadesini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, yeşil enerjiye geçişi planladığını dile getiren sunucu, bu reformun ABD sanayisine darbe indireceğini, bir dizi şehrin yoksullaşmasına yol açacağını ve ülkeyi Çin yapımı güneş panellerine bağımlı hale getireceğini söyledi.
Ukrayna ordusuna yardımın, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ve Kremlin’e yönelik suçlamaların, Biden’in planının bir parçası olduğunu anlatan Carlson, ABD Başkanı’nın amacının, sıradan Amerikalıların odak noktasını iç politikadan dış politikaya kaydırmak olduğunun altını çizdi.
Carlson, “Biden’in eylemlerinin Vladimir Putin’e zarar vermediğini anlamamızın zamanı geldi. Biden sadece ABD vatandaşlarına zarar veriyor” diye kaydetti.
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