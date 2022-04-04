https://tr.sputniknews.com/20220404/fox-news-bidenin-ukraynaya-desteginin-amaci-aslinda-abd-enerji-piyasasini-yeniden-sekillendirmek-1055310475.html

Fox News: Biden’in Ukrayna'ya desteğinin amacı aslında ABD enerji piyasasını yeniden şekillendirmek

Fox News: Biden’in Ukrayna'ya desteğinin amacı aslında ABD enerji piyasasını yeniden şekillendirmek

Fox News sunucusu Tucker Carlson, Beyaz Saray’ın, ABD vatandaşlarının dikkatini yerel enerji piyasasının yeniden düzenlenmesinden uzaklaştırmak amacıyla... 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T18:52+0300

2022-04-04T18:52+0300

2022-04-04T18:50+0300

ukrayna krizi

fox news

joe biden

doğalgaz

enerji

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/13/1054016895_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_30ca3c6f99957fe118b56ba2860a7be7.jpg

Carlson, “Hükümetinizin Amerika'nın enerji şebekesini ele geçirmek için milyonlarca Ukraynalı sivilin acısını kasıtlı olarak daha da kötüleştireceğini düşünmek istemezsiniz, ama öyle görünüyor ki aslında şu anda olan bu” ifadesini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden idaresinin, yeşil enerjiye geçişi planladığını dile getiren sunucu, bu reformun ABD sanayisine darbe indireceğini, bir dizi şehrin yoksullaşmasına yol açacağını ve ülkeyi Çin yapımı güneş panellerine bağımlı hale getireceğini söyledi.Ukrayna ordusuna yardımın, Rusya’ya uygulanan yaptırımların ve Kremlin’e yönelik suçlamaların, Biden’in planının bir parçası olduğunu anlatan Carlson, ABD Başkanı’nın amacının, sıradan Amerikalıların odak noktasını iç politikadan dış politikaya kaydırmak olduğunun altını çizdi.Carlson, “Biden’in eylemlerinin Vladimir Putin’e zarar vermediğini anlamamızın zamanı geldi. Biden sadece ABD vatandaşlarına zarar veriyor” diye kaydetti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fox news, joe biden, doğalgaz, enerji