https://tr.sputniknews.com/20220404/haydarpasa-limaninda-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1055295865.html

197 metrelik yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

197 metrelik yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda 197 metrelik bir yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T12:01+0300

2022-04-04T12:01+0300

2022-04-04T12:07+0300

haydarpaşa limanı

türkiye

gemi

kıyı emniyeti genel müdürlüğü

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisinin karaya oturduğu açıklandı. Kurtarma çalışmalarının başladığı belirtilen açıklamada, "KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörlerimiz, KEGM-3 botumuz ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle sevk edildi" denildi.

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haydarpaşa limanı, gemi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü