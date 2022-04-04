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https://tr.sputniknews.com/20220404/haydarpasa-limaninda-yuk-gemisi-karaya-oturdu-1055295865.html
197 metrelik yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu
197 metrelik yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu
İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda 197 metrelik bir yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-04T12:01+0300
2022-04-04T12:07+0300
haydarpaşa limanı
türkiye
gemi
kıyı emniyeti genel müdürlüğü
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisinin karaya oturduğu açıklandı. Kurtarma çalışmalarının başladığı belirtilen açıklamada, "KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörlerimiz, KEGM-3 botumuz ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle sevk edildi" denildi.
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haydarpaşa limanı, gemi, kıyı emniyeti genel müdürlüğü

197 metrelik yük gemisi Haydarpaşa Limanı'nda karaya oturdu

12:01 04.04.2022 (güncellendi: 12:07 04.04.2022)
© Haydarpaşa Limanı'nda yük gemisi karaya oturdu
Haydarpaşa Limanı'nda yük gemisi karaya oturdu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.04.2022
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İstanbul Haydarpaşa Limanı'nda 197 metrelik bir yük gemisi karaya oturdu. Kıyı Emniyeti ekipleri kurtarma çalışmalarına başladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Haydarpaşa Limanı yanaşma manevrası sırasında karaya oturan 197 metre boyundaki JOSCO TAICANG isimli yük gemisinin karaya oturduğu açıklandı.
Kurtarma çalışmalarının başladığı belirtilen açıklamada, "KURTARMA-1, KURTARMA-6, KURTARMA-7, MEHMETÇİK Römorkörlerimiz, KEGM-3 botumuz ve balık adam ekibimiz olay yerine ivedilikle sevk edildi" denildi.
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