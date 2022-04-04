https://tr.sputniknews.com/20220404/turkiye-genelinde-narkotik-operasyonu-5-bin-394-gozalti-1055299272.html

Türkiye genelinde narkotik operasyonu: 5 bin 394 gözaltı

Türkiye genelinde narkotik operasyonu: 5 bin 394 gözaltı

Narkotik birimlerince Türkiye genelinde, bir haftada 5 bin 394 şüpheli gözaltına alındı. 04.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-04T13:50+0300

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türkiye

narkotik

operasyon

uyuşturucu

gözaltı

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Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı verilerine göre, narkotik birimleri tarafından son bir haftada 80 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Operasyonlarda 5 bin 394 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 252 kilogram esrar, 3 kilogram skunk, 78 kilogram eroin, 91 kilogram metamfetamin, 61 bin captagon, 89 bin sentetik ecza, 12 bin ekstazi, 5 kilogram bonzai, 17 kilogram kimyasallar, 709 kök kenevir bitkisi, 2 kilogram Afyon sakızı ile 70 tabanca/tüfek ve 84 bin 160 lira ele geçirildi.

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narkotik, operasyon, uyuşturucu, gözaltı