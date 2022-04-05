Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'na: Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul 2 Nolu Baro’nun Avukatlar Günü sebebiyle Üsküdar’da düzenlenen iftar programına katıldı.



Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada yaptığı konuşmasında, "Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir" dedi.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'un attığı tweet hakkında konuşan Adalet Bakanı Bozdağ, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanı görülmekte olan bir davayla ilgili tweet atıyor, istediği gibi bir karar çıkarsa nasıl ödeyeceğini, istemediği gibi bir karar çıkarsa nasıl itham edeceğini üstü kapalı şekilde itiraf ediyor. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelirse Ankara’da, İstanbul’da hakimler var. Eğer kararlar istediğiniz gibi gelmezse sarayın hakimleri var. O zaman oturup hepimizin bir karar vermesi lazım; hangi karar İstanbul’un kararı, İstanbul’daki hakimin kararı ya da Ankara’daki hakimin kararı; ya da hangi karar başka bir karar. Maalesef her salı acaba bugün grupta mahkeme kuruldu mu acaba bugün grupta Kılıçdaroğlu ağır ceza reisi gibi hüküm açıklıyor mu, ya da bir başkası başka ithamda bulunuyor mu diye tedirgin oluyorum. Yine bu hafta grupta hakimlerimizi suçlayan adımlar atıyor. Anayasa çok açık; hiç kimse hiçbir organ merci, yargı yetkisinin kullanılması konusunda hakim ve savcılara emir ve talimat veremez. Tavsiye ve telkinde bulunamaz. Genelge ve talimat gönderemez. Açık ama baktığınızda karar öncesinde nasıl karar verileceğine dair büyük büyük gaflar yapıyor. Bu tavsiye ve telkinde bulunmak değil mi? Bir yandan hukuk devleti bir yandan hak bir yandan adalet diyeceksiniz öte yandan hukuk devleti diyen anayasamızın 138’inci maddesini ayaklarımızın altına altına alıp çiğneyeceksiniz. Biz neye inanacağız. Türkiye’nin burada ciddi sorunları var. Ben gelirsem şunu şunu serbest bırakacağım. Sanki mahkeme, tutuklama kararını sen mi verdin. Ve yahut yargılamayı sen mi açtın, nasıl yapacaksın? Bir yandan diyor ki; siz yargıya müdahale ediyorsunuz öte yandan soruşturmanın başından sonuna kadar yargılamanın her aşamasına müdahale etmek için elinden ne geliyorsa onları sonuna kadar yapıyor. Bir tane doğru var; yargıya müdahale yanlışsa hep beraber bunun karşısında duracağız. Ama benim istediğim kişilerle ilgili karar, istediğim gibi çıkarsa gayet güzel ama istemediğim gibi çıkarsa karar haksız demek yargıya da yargı görevi yapanlara da büyük bir bühtandır. Yargı kimsenin şamar oğlanı değildir. Herkes konuşurken hangi konuda konuştuğuna özen göstermelidir, dikkat etmelidir. Bugün hakim ve savcılarımızın baktığı davalara baktığınızda milyonlarca davayı görüyorlar. Ankara’da İstanbul’da 81 ilimizde adliye olan her yerde ama dikkat ederseniz tartışılan davalar iki elin parmağını geçmez. İki elin parmağını geçmeyen davalar üzerinden milyonlarca davaya bakan hakim ve savcılarımızın avukatlarımızın onca emeğini adaleti ayakta tutmak gayretini hak ve hukuka uyma çabasını verdiği emeği görmezden gelmek büyük bir haksızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir.” dedi.



Bakan Bozdağ, “Bir başkası Türk yargısı şaibelidir, diyor. Bir siyasi partinin genel başkanı Türk yargısı şaibelidir, diye konuşursa Batı’dan veya başka bir yerden bakan Türkiye ile ilgili ne diyecek? Bunun tutar yanı var mı? Türk yargısına şaibeli diyenler Türk yargısına iftira atanlardır. Kimsenin Türk yargısına iftira atma hakkı yoktur.” dedi.