https://tr.sputniknews.com/20220405/bakan-kurum-isci-kardeslerimizin-emekleri-turkiyenin-yatirimlarinin-eserlerinin-en-buyuk-gucudur-1055342304.html

Bakan Kurum: İşçi kardeşlerimizin emekleri, Türkiye'nin yatırımlarının, eserlerinin en büyük gücüdür

Bakan Kurum: İşçi kardeşlerimizin emekleri, Türkiye'nin yatırımlarının, eserlerinin en büyük gücüdür

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, işçilerin emeklerinin, büyük Türkiye'nin yatırımlarının, mega projelerinin ve dev eserlerinin en... 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T23:02+0300

2022-04-05T23:02+0300

2022-04-05T23:02+0300

politika

murat kurum

işçi

emek

mega proje

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104090/61/1040906116_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9f30189410fc525c169361c4e38ab5b9.jpg

Bakan Kurum, Sincan TOKİ Şantiyesi çalışanları için düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, 823 şantiyedeki 70 bin işçiyi selamladı.Çevre ve şehircilikten sanayiye, enerjiden ulaşıma, tarımdan bilişime kadar tüm alanlarda üretimin en önemli unsurunun emek olduğunu vurgulayan Kurum, "İşçi kardeşlerimizin emekleri, büyük Türkiye'nin yatırımlarının, mega projelerinin, dev eserlerinin en büyük gücüdür. Bugün yapılan her bir anıt eserin, atılan her büyük adımın, kazandırılan her büyük yatırımın altında sizlerin alın teri, el emeği, göz nuru vardır" diye konuştu.Bakanlık olarak özellikle son üç yılda TOKİ'nin konut üretim sayılarını artırdıklarını ifade eden Kurum, çalışmaları yedi farklı alanda yürüttüklerini dile getirdi. Söz verildiği gibi konutların teslim edildiğinin altını çizen Kurum, "Bundan tam 20 yıl önce 'bu ülkede kimse evsiz, okulsuz, hastanesiz, yolsuz, susuz, elektriksiz kalmasın, kimse umutsuz ve çaresiz olmasın' dedik. Evini yapıp, yuvasını kurup, anahtarlarını verelim, yıllarca ihmal edilmiş bu milleti biz mutlu edelim istedik" ifadelerini kullandı.Tüm şehirlerde binlerce kişinin huzur ve mutluluk içerisinde yaşayacağı yeni cazibe merkezleri inşa ettiklerini aktaran Kurum, şunları kaydetti:'20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık'"Bu anlayışla 50 bin ve 100 bin sosyal konut projemizdeki konutlarımızın tamamının inşaatları harıl harıl devam ediyor. İnşallah 2023 yılında tüm konutlarımızı tamamlayacağız ve söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Allah'a hamdolsun TOKİ'mizle yaklaşık 5 bin şantiyemizde, dünyada eşi benzeri olmayan bir konut sayısına ulaştık. Ülkemize son 20 yılda yaklaşık 1,2 milyon sağlıklı yuva kazandırdık. 20 yıl içerisinde 5 milyon vatandaşımızı ev sahibi yaptık, duasını aldık."İftar programına TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ve AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da katıldı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

murat kurum, işçi, emek, mega proje