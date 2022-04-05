https://tr.sputniknews.com/20220405/bilim-kurulu-uyesi-prof-kara-salgin-bitti-diyemeyiz-ancak-pandemide-sakin-bir-doneme-girdik-1055316405.html
Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Salgın bitti diyemeyiz ancak pandemide sakin bir döneme girdik
Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Salgın bitti diyemeyiz ancak pandemide sakin bir döneme girdik
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının henüz bitmediğini ancak sakin bir döneme geçildiğini belirterek, "Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T08:44+0300
2022-04-05T08:44+0300
2022-04-05T08:44+0300
koronavirüs
ateş kara
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Sabah Gazetesi'ne konuşan Prof. Kara, salgının henüz bitmediğini ancak sakin bir döneme geçildiğini belirterek Turkovac'ın ağır hastalığı önlemede önemli yer tuttuğunu söyledi:"Salgın bitti diyemeyiz ancak pandemide sakin bir döneme girdik. Vaka sayılarında belirgin ölçüde düşüşler oldu. Ancak yine de tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmayı ihmal etmeyelim.Turkovac, Kovid ile mücadeleye ciddi anlamda katkı yaptı. Daha önceki inaktif aşı kadar etkinliği yüksek. Hem hastalığın ağır geçmesini hem de yoğun bakıma yatışları önlemede çok başarılı olduğunu söyleyebilirim"
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ateş kara, koronavirüs, koronavirüs aşısı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara: Salgın bitti diyemeyiz ancak pandemide sakin bir döneme girdik
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, salgının henüz bitmediğini ancak sakin bir döneme geçildiğini belirterek, "Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmayı ihmal etmeyelim" dedi.
Sabah Gazetesi'ne konuşan
Prof. Kara, salgının henüz bitmediğini ancak sakin bir döneme geçildiğini belirterek Turkovac'ın ağır hastalığı önlemede önemli yer tuttuğunu söyledi:
"Salgın bitti diyemeyiz ancak pandemide sakin bir döneme girdik. Vaka sayılarında belirgin ölçüde düşüşler oldu. Ancak yine de tedbirlerimizi elden bırakmayalım. Özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda maske kullanmayı ihmal etmeyelim.
Turkovac, Kovid ile mücadeleye ciddi anlamda katkı yaptı. Daha önceki inaktif aşı kadar etkinliği yüksek. Hem hastalığın ağır geçmesini hem de yoğun bakıma yatışları önlemede çok başarılı olduğunu söyleyebilirim"