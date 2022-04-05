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Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Salıcı: Hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani ziyarettir
Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Salıcı: Hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani ziyarettir
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile... 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T08:16+0300
2022-04-05T08:16+0300
2022-04-05T08:33+0300
politika
selahattin demirtaş
hande fırat
hdp
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Fırat, bugünkü yazısında Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmesiyle ilgili olarak Salıcı’nın şu ifadelerini aktardı:"Demirtaş ziyareti, hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani bir ziyarettir. Osman Kavala ya da Müyesser Yıldız’a gitmemle aynı durum. İnsani içerikli bir konuşmaydı."Millet İttifakı ortaklarının bu ziyaretten rahatsız olup olmadığı konusunda Salıcı, “Biz başka bir siyasi partiyiz. Başka bir partiyi de CHP’lileştirmeye çalışmıyoruz” dedi.Salıcı, şöyle devam etti:"İktidarın kurgusu CHP ile HDP’yi yan yana getirmek. Bu algıyı yaratmak. Bunu 2019’da yerel seçimlerde ‘Bu seçimler beka seçimi’ diyerek denediler. İstanbul’u kazandık, Türkiye’nin bekası tehlikeye mi girdi?Salıcı, “Semra Güzel’in kaçması ya da HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymaması CHP’yi rahatsız ediyor mu?” şeklindeki soruya da şöyle yanıt verdi:"Bu sorularla niye biz muhatap oluyoruz? Bu soruların bize sorulmasının nedeni iktidarın manipülasyonudur. Bu sorular HDP’lilere sorulmalıdır."
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selahattin demirtaş, hande fırat, hdp
Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Salıcı: Hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani ziyarettir
08:16 05.04.2022 (güncellendi: 08:33 05.04.2022) Abone ol
Hürriyet gazetesi yazarı Hande Fırat, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ile yaptığı görüşmeye köşesinde yer verdi.
Fırat, bugünkü yazısında Demirtaş’ı Edirne F Tipi Cezaevi’nde ziyaret etmesiyle ilgili olarak Salıcı’nın şu ifadelerini aktardı:
"Demirtaş ziyareti, hapisteki bir siyasi tutukluya yapılan insani bir ziyarettir. Osman Kavala ya da Müyesser Yıldız’a gitmemle aynı durum. İnsani içerikli bir konuşmaydı."
Millet İttifakı ortaklarının bu ziyaretten rahatsız olup olmadığı konusunda Salıcı, “Biz başka bir siyasi partiyiz. Başka bir partiyi de CHP’lileştirmeye çalışmıyoruz” dedi.
Salıcı, şöyle devam etti:
"İktidarın kurgusu CHP ile HDP’yi yan yana getirmek. Bu algıyı yaratmak. Bunu 2019’da yerel seçimlerde ‘Bu seçimler beka seçimi’ diyerek denediler. İstanbul’u kazandık, Türkiye’nin bekası tehlikeye mi girdi?
Salıcı, “Semra Güzel’in kaçması ya da HDP’nin PKK ile arasına mesafe koymaması CHP’yi rahatsız ediyor mu?” şeklindeki soruya da şöyle yanıt verdi:
"Bu sorularla niye biz muhatap oluyoruz? Bu soruların bize sorulmasının nedeni iktidarın manipülasyonudur. Bu sorular HDP’lilere sorulmalıdır."