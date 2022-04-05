Kılıçdaroğlu: Enflasyon en acımasız vergidir

ENAG, bağımsız bir grup. Bunlara göre yıllık enflasyon yüzde 143. ENAG mı doğru? Enflasyon aldı gidiyor, hükümet sadece vatandaşa fedakarlık diyor. Enflasyon en acımasız vergidir. Patatese yüzde 207, salatalığa yüzde 193, patlıcana yüzde 185, margarine yüzde 160, kabağa yüzde 153, karnabahara yüzde 146 zam geldi. Yüzde 61 doğru mu? ENAG, bağımsız bir grup. Bunlara göre yıllık enflasyon yüzde 143. ENAG mı doğru? Enflasyon aldı gidiyor, hükümet sadece vatandaşa fedakarlık diyor. Enflasyon en acımasız vergidir. Patatese yüzde 207, salatalığa yüzde 193, patlıcana yüzde 185, margarine yüzde 160, kabağa yüzde 153, karnabahara yüzde 146 zam geldi. Yüzde 61 doğru mu?

Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. bu işin sorumlusu sarayda oturan. Bakkalı sorumlu tutmayacağım. Hayır. Zam artı zam artı zam eşittir Recep Tayyip Erdoğan. bu işin sorumlusu sarayda oturan. Bakkalı sorumlu tutmayacağım. Hayır.

20 yıldır memleketi yönetiyorsun. Ekonomistim diyor, laf arasında çakma ekonomist. Çakma ekonomist. Merkez Bankası'nı söğüşlediniz ya. 20 yıldır memleketi yönetiyorsun. Ekonomistim diyor, laf arasında çakma ekonomist. Çakma ekonomist. Merkez Bankası'nı söğüşlediniz ya.

Beşli çete diye eleştirdim, beşli çetenin tahsildarlığını yapıyor diye eleştirdim. Mahkemeye verilmiş. Mahkemeye sesleniyorum ben beşli çete diyeceğim bakalım sen ne yapacaksın? Bal gibi beşli çete. Beşli çete diye eleştirdim, beşli çetenin tahsildarlığını yapıyor diye eleştirdim. Mahkemeye verilmiş. Mahkemeye sesleniyorum ben beşli çete diyeceğim bakalım sen ne yapacaksın? Bal gibi beşli çete.

Bu ülkenin savcılarına sesleneyim, rüşvet olaylarının üzerine neden gitmiyorsunuz? Bu ülkenin savcılarına sesleneyim, rüşvet olaylarının üzerine neden gitmiyorsunuz?

Sen beşli çeteye hizmet ediyorsun, bir daha dava aç açmazsan namertsin. Sen beşli çeteye hizmet ediyorsun, bir daha dava aç açmazsan namertsin.

Bir iyilik yapıyorsan hurmanın gümrük vergisi yüzde 25 bari onun vergisini sıfırla. onu bile düşünmezler bak. Bir iyilik yapıyorsan hurmanın gümrük vergisi yüzde 25 bari onun vergisini sıfırla. onu bile düşünmezler bak.

Hırsız içerden olursa kapı kilit tutmaz. hırsız içerde. Bürokrasi devlet yönetimi darmadağın. Bunu demokratik yolla düzelteceğiz. Hırsız içerden olursa kapı kilit tutmaz. hırsız içerde. Bürokrasi devlet yönetimi darmadağın. Bunu demokratik yolla düzelteceğiz.

Papaz'ı benden alamazlar diyordu. Mal varlığı denilince 'papazı' teslim etti. Çıkıp araştırmazsanız namertsiniz diyemedi. Papaz'ı benden alamazlar diyordu. Mal varlığı denilince 'papazı' teslim etti. Çıkıp araştırmazsanız namertsiniz diyemedi.

Dosyayı şimdi Suudi Arabistan'a teslim etti. Cinayet Türkiye'de işlendi. Yer İstanbul. MİT görevini yaptı. Siz o tespiti dünyaya servis ettiniz. Suudi Arabistan'a şimdi teslim olmuş vaziyette. bu nedir? Türkiye'nin itibarını ayaklar altına almaktır bu. Dosyayı şimdi Suudi Arabistan'a teslim etti. Cinayet Türkiye'de işlendi. Yer İstanbul. MİT görevini yaptı. Siz o tespiti dünyaya servis ettiniz. Suudi Arabistan'a şimdi teslim olmuş vaziyette. bu nedir? Türkiye'nin itibarını ayaklar altına almaktır bu.

Saraylı kafasından dünya lideri çıkar mı ya? saraylı kafası, bunlar torpilcidir. Saraylı kafasından dünya lideri çıkar mı ya? saraylı kafası, bunlar torpilcidir.

Bunlar tümüyle görgüsüzdürler. Lükse şatafata düşkündürler saraycılar. Devletin itibarı öyle olmaz. 50 bin dolarlık çanta ile gezilir mi? Bunlar tümüyle görgüsüzdürler. Lükse şatafata düşkündürler saraycılar. Devletin itibarı öyle olmaz. 50 bin dolarlık çanta ile gezilir mi?

Devletin protokolünde bir numaralı yeri oğluna veriyorsun. Devletin protokolünde bir numaralı yeri oğluna veriyorsun.

Bu kadar haksızlığı sen nasıl savunursun para uğruna? Bu kadar haksızlığı sen nasıl savunursun para uğruna?