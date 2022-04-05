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Rıdvan Dilmen, TFF başkanlığına aday olmayacağını açıkladı
Rıdvan Dilmen, TFF başkanlığına aday olmayacağını açıkladı
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF'de Nihat Özdemir'in istifa etmesi sonrasında adaylığa dair bir açıklama yaptı. Dilmen "Aday değilim" ifadelerini kullandı 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T16:49+0300
2022-04-05T16:49+0300
spor
rıdvan dilmen
türkiye futbol federasyonu (tff)
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TFF'de Nihat Özdemir'in başkanlık görevinden istifa etmesi sonrasında hareketli günler yaşanıyor. Zaman zaman adı TFF başkanlı için geçen, geçen günlerde "Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" açıklaması yapan Rıdvan Dilmen, kendisine yöneltilen adaylık sorusunu yanıtladı.Nihat Özdemir'in istifasının ardından bir açıklama daha yapan Rıdvan Dilmen "TFF başkanlığı zor iş. Yapabileceğime inanıyorum. Bu adayım anlamına gelmiyor. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa, yapılabilecek bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim." ifadelerini kullandı.
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rıdvan dilmen, türkiye futbol federasyonu (tff)

Rıdvan Dilmen, TFF başkanlığına aday olmayacağını açıkladı

16:49 05.04.2022
© İHARıdvan Dilmen
Rıdvan Dilmen - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© İHA
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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TFF'de Nihat Özdemir'in istifa etmesi sonrasında adaylığa dair bir açıklama yaptı. Dilmen "Aday değilim" ifadelerini kullandı
TFF'de Nihat Özdemir'in başkanlık görevinden istifa etmesi sonrasında hareketli günler yaşanıyor. Zaman zaman adı TFF başkanlı için geçen, geçen günlerde "Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum" açıklaması yapan Rıdvan Dilmen, kendisine yöneltilen adaylık sorusunu yanıtladı.
Nihat Özdemir'in istifasının ardından bir açıklama daha yapan Rıdvan Dilmen "TFF başkanlığı zor iş. Yapabileceğime inanıyorum. Bu adayım anlamına gelmiyor. Alt kadrolar iyi şekilde yapılırsa, yapılabilecek bir iş. Futbolun iyi yerlere gelmesi için TFF başkanı olmama gerek yok. Olmayayım zaten, öyle bir niyetim de yok. Aday değilim." ifadelerini kullandı.
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