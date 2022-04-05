Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220405/tffde-baskanlik-secimi-16-haziranda-yapilacak-1055326569.html
TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak
TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak! 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T14:04+0300
2022-04-05T14:29+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
seçim
nihat özdemir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_fe385a488872160e7978bbae90db84ac.jpg
Nihat Özdemir'in istifası sonrasında statü gereği üç ay içinde seçime gitmek durumunda olan TFF, seçim tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!Diğer yandan TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, görevlerinden istifa etti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054082780_0:0:648:486_1920x0_80_0_0_a65468105191bd05a669c08f5aee0dce.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, nihat özdemir

TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak

14:04 05.04.2022 (güncellendi: 14:29 05.04.2022)
© AATürkiye Futbol Federasyonu, bina
Türkiye Futbol Federasyonu, bina - Sputnik Türkiye, 1920, 05.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!
Nihat Özdemir'in istifası sonrasında statü gereği üç ay içinde seçime gitmek durumunda olan TFF, seçim tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!
Diğer yandan TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, görevlerinden istifa etti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала