https://tr.sputniknews.com/20220405/tffde-baskanlik-secimi-16-haziranda-yapilacak-1055326569.html
TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak
TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak! 05.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-05T14:04+0300
2022-04-05T14:04+0300
2022-04-05T14:29+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
seçim
nihat özdemir
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Nihat Özdemir'in istifası sonrasında statü gereği üç ay içinde seçime gitmek durumunda olan TFF, seçim tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!Diğer yandan TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, görevlerinden istifa etti.
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türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, nihat özdemir
TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak
14:04 05.04.2022 (güncellendi: 14:29 05.04.2022) Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!
Nihat Özdemir'in istifası sonrasında statü gereği üç ay içinde seçime gitmek durumunda olan TFF, seçim tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!
Diğer yandan TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, görevlerinden istifa etti.