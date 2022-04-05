https://tr.sputniknews.com/20220405/tffde-baskanlik-secimi-16-haziranda-yapilacak-1055326569.html

TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak

TFF'de başkanlık seçimi 16 Haziran'da yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak! 05.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-05T14:04+0300

2022-04-05T14:04+0300

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spor

türkiye futbol federasyonu (tff)

seçim

nihat özdemir

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Nihat Özdemir'in istifası sonrasında statü gereği üç ay içinde seçime gitmek durumunda olan TFF, seçim tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) seçimi 16 Haziran’da yapılacak!Diğer yandan TFF Başkan Vekili Erhan Kamışlı ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Alkın Kalkavan, görevlerinden istifa etti.

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türkiye futbol federasyonu (tff), seçim, nihat özdemir