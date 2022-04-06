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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220406/cecen-insan-haklari-yetkilisi-ukrayna-ordusu-mariupolde-cocuklarin-bulundugu-araclara-ates-acti---1055354138.html
Çeçen İnsan Hakları Yetkilisi: Ukrayna ordusu, Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara ateş açtı
Çeçen İnsan Hakları Yetkilisi: Ukrayna ordusu, Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara ateş açtı
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Yetkilisi Mansur Soltayev, Ukraynalı askerlerin Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T13:05+0300
2022-04-06T13:05+0300
ukrayna krizi
çeçenistan
mariupol
ukrayna
azov
çocuk
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Sputnik'e demeç veren Soltayev, Donetsk'teki travmatoloji hastanesindeki doktorun kendisine Mariupol'den yaralı çocuklar geldiğine dair bilgi aktardığını belirterek "Çocukların çoğu sırtlarından makineli tüfeklerle yaralanmış, zira arabaya binip kaçmaya çalıştıklarında arkalarından ateş açılıyor" dedi. Çocuklara ateş açılan vakalara ilişkin görüntülü kanıtlar olduğunu anlatan Soltayev, Ukraynalı askerlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf ettikleri ses kayıtlarının da olduğunu söyledi. Soltayev, Ukraynalı askerlerin "Sivil nüfusu salamayız, zira yarın askerlerimizi kim gizleyecek?" dediklerini aktardı ve Azov Taburu ile aşırı milliyetçi taburları 'inancı ve kutsal hiçbir şeyi bulunmayan en gaddar insanlar' olarak niteledi.
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çeçenistan, mariupol, ukrayna, azov, çocuk

Çeçen İnsan Hakları Yetkilisi: Ukrayna ordusu, Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara ateş açtı

13:05 06.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев / Fotoğraf bankasına girMariupol
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© Sputnik / Илья Питалев
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Yetkilisi Mansur Soltayev, Ukraynalı askerlerin Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara ateş açtığını ve bununla ilgili kanıtlara sahip olduğunu belirtti.
Sputnik'e demeç veren Soltayev, Donetsk'teki travmatoloji hastanesindeki doktorun kendisine Mariupol'den yaralı çocuklar geldiğine dair bilgi aktardığını belirterek "Çocukların çoğu sırtlarından makineli tüfeklerle yaralanmış, zira arabaya binip kaçmaya çalıştıklarında arkalarından ateş açılıyor" dedi.
Çocuklara ateş açılan vakalara ilişkin görüntülü kanıtlar olduğunu anlatan Soltayev, Ukraynalı askerlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf ettikleri ses kayıtlarının da olduğunu söyledi. Soltayev, Ukraynalı askerlerin "Sivil nüfusu salamayız, zira yarın askerlerimizi kim gizleyecek?" dediklerini aktardı ve Azov Taburu ile aşırı milliyetçi taburları 'inancı ve kutsal hiçbir şeyi bulunmayan en gaddar insanlar' olarak niteledi.
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