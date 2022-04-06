https://tr.sputniknews.com/20220406/cecen-insan-haklari-yetkilisi-ukrayna-ordusu-mariupolde-cocuklarin-bulundugu-araclara-ates-acti---1055354138.html

Çeçen İnsan Hakları Yetkilisi: Ukrayna ordusu, Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara ateş açtı

Çeçen İnsan Hakları Yetkilisi: Ukrayna ordusu, Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara ateş açtı

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin İnsan Hakları Yetkilisi Mansur Soltayev, Ukraynalı askerlerin Mariupol'de çocukların bulunduğu araçlara... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T13:05+0300

2022-04-06T13:05+0300

2022-04-06T13:05+0300

ukrayna krizi

çeçenistan

mariupol

ukrayna

azov

çocuk

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Sputnik'e demeç veren Soltayev, Donetsk'teki travmatoloji hastanesindeki doktorun kendisine Mariupol'den yaralı çocuklar geldiğine dair bilgi aktardığını belirterek "Çocukların çoğu sırtlarından makineli tüfeklerle yaralanmış, zira arabaya binip kaçmaya çalıştıklarında arkalarından ateş açılıyor" dedi. Çocuklara ateş açılan vakalara ilişkin görüntülü kanıtlar olduğunu anlatan Soltayev, Ukraynalı askerlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullandıklarını itiraf ettikleri ses kayıtlarının da olduğunu söyledi. Soltayev, Ukraynalı askerlerin "Sivil nüfusu salamayız, zira yarın askerlerimizi kim gizleyecek?" dediklerini aktardı ve Azov Taburu ile aşırı milliyetçi taburları 'inancı ve kutsal hiçbir şeyi bulunmayan en gaddar insanlar' olarak niteledi.

çeçenistan

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çeçenistan, mariupol, ukrayna, azov, çocuk