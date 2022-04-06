Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220406/ginede-eski-basbakan-ve-3-eski-bakan-tutuklandi-1055369308.html
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı
Gine'de devrik lider Alpha Conde döneminde başbakanlık yapmış İbrahima Kassory Fofana ve 3 eski bakan, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklandı. 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T21:17+0300
2022-04-06T21:17+0300
dünya
gine
alpha conde
tutuklama
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055369405_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_51f0bb4ff7f4ec161285b9e965e20fa8.jpg
Yerel basındaki haberlere göre, Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibaly, mahkeme tarafından ifadeye çağrıldı.Fofana ve 3 eski bakan, buradaki ifadelerinin ardından 'zimmete para geçirme', 'kara para aklama' ve 'kamu fonlarının israfı' suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.Fofana, Mayıs 2018'den askeri darbenin olduğu 5 Eylül 2021'e kadar başbakan olarak görev yapmıştı.Eski Başbakan, 31 Mart'ta, bir sonraki kongreye kadar Conde'nin partisi RPG Arc-en-ciel'in başına geçmişti.Şubatta Conde'nin eski Bütçe Bakanı Ismael Dioubate hakkında tutuklama emri çıkartılmış, eski Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tibou Camara hakkında da 'kamu fonlarını zimmete geçirme' ve 'yolsuzluk' suçlamasıyla adli kontrol kararı verilmişti.Gine'de darbeGine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.
gine
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/06/1055369405_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_93387221b712ab124b708b48a999274f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
gine, alpha conde, tutuklama

Gine'de eski başbakan ve 3 eski bakan tutuklandı

21:17 06.04.2022
© AFP 2022 / JOHN WESSELSAlpha Conde
Alpha Conde - Sputnik Türkiye, 1920, 06.04.2022
© AFP 2022 / JOHN WESSELS
Abone olTelegram
Gine'de devrik lider Alpha Conde döneminde başbakanlık yapmış İbrahima Kassory Fofana ve 3 eski bakan, zimmete para geçirme suçlamasıyla tutuklandı.
Yerel basındaki haberlere göre, Fofana, eski Savunma Bakanı Mohamed Diane, eski Çevre Bakanı Oye Guilavogui ve eski Hidrokarbon Bakanı Djakaria Koulibaly, mahkeme tarafından ifadeye çağrıldı.
Fofana ve 3 eski bakan, buradaki ifadelerinin ardından 'zimmete para geçirme', 'kara para aklama' ve 'kamu fonlarının israfı' suçlamalarıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
Fofana, Mayıs 2018'den askeri darbenin olduğu 5 Eylül 2021'e kadar başbakan olarak görev yapmıştı.
Eski Başbakan, 31 Mart'ta, bir sonraki kongreye kadar Conde'nin partisi RPG Arc-en-ciel'in başına geçmişti.
Şubatta Conde'nin eski Bütçe Bakanı Ismael Dioubate hakkında tutuklama emri çıkartılmış, eski Cumhurbaşkanı Özel Kalemi Tibou Camara hakkında da 'kamu fonlarını zimmete geçirme' ve 'yolsuzluk' suçlamasıyla adli kontrol kararı verilmişti.

Gine'de darbe

Gine'de Özel Kuvvetler Birlikleri Komutanı Mamady Doumbouya, 5 Eylül 2021'de darbe yaparak yönetimi ele geçirmişti.
Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin en güvendiği isimlerden biri olan ve 2018'de bizzat Conde tarafından bu göreve getirilen Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını açıklamıştı.
Doumbouya, 1 Ekim 2021'de düzenlenen törenle geçiş sürecinin cumhurbaşkanı olarak yemin etmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала