https://tr.sputniknews.com/20220406/kara-kuvvetleri-komutanligi-darbe-girisimi-davasinin-gerekceli-karari-aciklandi-1055364352.html

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davasının gerekçeli kararı açıklandı

Drbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki eylemlere ilişkin 132 sanık hakkında verilen hükümlerin gerekçesi açıklandı. Kararda, personelin... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T17:43+0300

2022-04-06T17:43+0300

2022-04-06T17:55+0300

türkiye

kara kuvvetleri komutanlığı

15 temmuz darbe girişimi

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Olay günü, FETÖ mensubu olmayan askeri personelin, saat 17.00-18.00 sıralarında servislerle ve özel araçlarıyla mesaiyi tamamlayarak kışladan ayrıldıkları, darbe hazırlığında olan şüphelilerin ise mesaiye kalarak karargah binasında darbe saatini bekledikleri ifade edilen gerekçeli kararda, sanıkların, darbe girişimine karşı geleceklerini düşündükleri nöbetçi personele, nöbetlerinin bittiğini ve idari izinli olduklarını söyleyerek kışla dışına çıkarttıkları anlatıldı.Darbe girişimini planlayan sanıkların, karargahta kalan müştekilerin ellerini ve ayaklarını koli bantları ile bantlayarak etkisiz hale getirdikleri, saat 22.00'den itibaren karargah binası ve kışlanın sanıklar tarafından tamamen ele geçirildiği aktarıldı.Sanıkların, karargahını ele geçirerek, darbe girişiminin başarıya ulaşmasını sağlamaya çalıştıkları belirtilen gerekçeli kararda, şunlar kaydedildi:"Darbe girişimine katılması planlanan ancak kışlada bulunmayan sanıkların, eğitim elbiselerini ve kamuflajlarını giyerek ve silahlarını yanlarına alarak kışlaya gelmeleri istenmiştir. Silahları bulunmayan sanıklara ise erlere ait silahların muhafaza edildiği silahlığın kapısı kırılarak, G-3 piyade tüfekleri dağıtılmıştır. Şüpheliler, KKK karargah binasını ve kışlayı ele geçirdikten sonra darbe karşıtı sivil halkın ve polislerin kışlaya girişlerine engel olmak amacıyla tüm giriş kapılarında sabah saatlerine kadar silahlı olarak nöbet tutmuşlardır. Normal şartlarda birkaç er ve bir uzman çavuş ile nöbet tutulan giriş kapılarında, olay günü yüksek rütbeli 15-20 kişilik gruplar halinde nöbet tutulmuştur. Giriş kapılarına gecenin ilerleyen saatlerinde gelen askeri personel örgüt mensubu değilse kesinlikle kışlaya alınmamıştır. Örgüt mensubu olan sanıklar ise giriş kapılarında bulunan rütbeli kişiler tarafından isimleri kontrol edildikten sonra kışlaya kabul edilmişlerdir."Darbe faaliyetleri kapsamında kritik öneme sahip KKK Harekat Merkezinde kontrolü sağlayan sanıkların "sıkıyönetim direktifleri" konulu emirleri tüm birliklere gönderdiği ifade edilen gerekçeli kararda, şu tespitler yapıldı:"Sanıklar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargah binası ve kışlayı ele geçirerek, Türk Silahlı Kuvvetlerinin en kalabalık ve en büyük gücü olan kara kuvvetlerini kontrol etme imkanını kazanmışlar ve bu gücü darbenin başarıya ulaşması için kullanmaya çalışmışlardır.Kara Kuvvetleri Komutanlığında olay günü bulunan sanıkların ekseriyetinin cep telefonlarının yanlarında olduğu, dolayısıyla iletişim kanallarının kısıtlı olmadığı ve ülkenin yaşadığı o gün dikkate alındığında tüm ülkenin bu olaya kilitlendiği, tüm internet sitelerinde, sosyal paylaşım platformlarında, mesaj uygulamalarında darbeden başka hiçbir şey konuşulmadığı bilinen bir gerçektir. Yine karargah binasının birçok bölgesinde, nizamiyelerde ve sanıkların odalarında televizyonların bulunduğu, darbe gecesi tüm kanalların yayınlarında sadece darbe girişimini gösterdiği hususları da düşünüldüğünde, sanıkların darbe girişiminden sabaha kadar ya da gece geç saatlere kadar haberdar olmadıklarını ifade etmelerinin gerçeklikten uzak olduğu, bu nedenle bu ifadelere itibar edilemeyeceği değerlendirilmiştir."

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kara kuvvetleri komutanlığı, 15 temmuz darbe girişimi