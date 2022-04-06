https://tr.sputniknews.com/20220406/yuvam-hesabi-elektronik-ortamda-uzaktan-kimlik-tespiti-yoluyla-acilabilecek-1055347871.html
YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek
YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek
Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların döviz cinsinden tasarruflarının KKM kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan YUVAM hesabı elektronik... 06.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-06T09:01+0300
2022-04-06T09:01+0300
2022-04-06T09:01+0300
ekonomi
kur korumalı tl mevduat
yuvam
bddk
resmi gazete
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak.
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kur korumalı tl mevduat, yuvam, bddk, resmi gazete
YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek
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Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların döviz cinsinden tasarruflarının KKM kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.
Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak.