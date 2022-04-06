https://tr.sputniknews.com/20220406/yuvam-hesabi-elektronik-ortamda-uzaktan-kimlik-tespiti-yoluyla-acilabilecek-1055347871.html

YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek

YUVAM hesabı elektronik ortamda uzaktan kimlik tespiti yoluyla açılabilecek

Yurt dışındaki şirketler ile vatandaşların döviz cinsinden tasarruflarının KKM kapsamında TL mevduata dönüştürülmesini amaçlayan YUVAM hesabı elektronik... 06.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-06T09:01+0300

2022-04-06T09:01+0300

2022-04-06T09:01+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

yuvam

bddk

resmi gazete

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve bankalarca kullanılacak uzaktan kimlik tespiti yöntemlerine ve elektronik ortamda sözleşme ilişkisinin kurulmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik yapan yönetmeliğe göre, bu şekilde hesap açmak ve açılan hesaplarla ilgili diğer işlemleri yapmak için; TC nüfus cüzdanı, gerçek kişiler için Mavi Kart ya da yakın alan iletişimi özelliği olan pasaport yeterli olacak.Belirlenen amaca yönelik olarak açılan hesaba, kişinin sadece yurt dışı bankalarda kendi adına açılmış hesaplarından para gönderimi gerçekleştirilecek. Açılan bu hesaptan para çıkışının da sadece kişinin kendi banka hesaplarına yapılabilmesi sağlanacak.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kur korumalı tl mevduat, yuvam, bddk, resmi gazete