https://tr.sputniknews.com/20220407/3-gemi-ile-yogun-calisma-hedef-karadeniz-gazini-2023e-yetistirmek-1055386027.html
3 gemi ile yoğun çalışma: 'Hedef Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek'
3 gemi ile yoğun çalışma: 'Hedef Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek'
Türkiye’nin 2020 yılında keşfettiği Karadeniz gazının 2023 yılından itibaren kullanılabilmesi için çalışmalara hız verildi. Fatih ve Kanuni gemilerinden sonra... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T14:17+0300
2022-04-07T14:17+0300
2022-04-07T14:17+0300
türkiye
enerji
enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı
fatih dönmez
fatih sondaj gemisi
kanuni sondaj gemisi
yavuz sondaj gemisi
karadeniz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/17/1042706063_0:71:1200:746_1920x0_80_0_0_bad786271d7dd25a0cc1c2af2f2cbb5f.jpg
Türkiye Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Ağustos 2020’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisinin keşfettiği gazın çıkartılması ve kullanıma sunulması için 2023 tarihi hedef seçildi. Hedefe ulaşmak için çalışmalara hız verildi. Gazın Zonguldak’a taşınması için Fatih ve Kanuni sondaj gemileri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken Yavuz gemisi de yarından itibaren bölgede göreve başlayacak.Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğalgazın, Karadeniz sahiline ulaştırılmak için başlatılan çalışmalar kapsamında bir taraftan gazı taşıyacak borular denizin metrelerce dibine yerleştirilirken, diğer taraftan keşif yapılan gaz sahalarında oluşturulan kuyuların başında yer alacak olan kuyubaşı vanalarından ilki de mart ayında Filyos Limanı’na getirilmişti. 65 tonluk vana denize yerleştirilecek.Üçüncü gemi törenle göreve başlayacakTürkiye’nin derin denizlerdeki sondaj filosunun ikinci üyesi olan Yavuz, bakım işlemlerinin ardından Filyos Limanı’ndan cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezi’in katılacağı tören ile uğurlanacak.Hali hazırda Karadeniz gaz sahasında devam eden çalışmalara destek verecek olan Yavuz, ihtiyaç halinde yeni aramalar için de kullanılacak. Ayrıca geçen hafta Filyos Limanı’na getirilen dev kuyubaşı vanası da Yavuz tarafından çalışmaların yapıldığı sahadan Karadeniz’in derinliklerine indirilecek.Yavuz 2018’de Türkiye’ye geldiTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018 Ekim’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Haziran 2019’da Kocaeli'den ilk görevine uğurlandı. Uzunluğu 229, kule yüksekliği 104, genişliği 36 olan Yavuz Sondaj Gemisi, 52 bin 105 groston ağırlığında. Yaklaşık 12 bin 200 metreye kadar sondaj kabiliyet bulunan dev gemi, 6+ jenerasyon derin sondaj gemisi olarak dikkatleri çekiyor.Gazı Fatih sondaj gemisi keşfetmiştiFatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de 540 milyar metreküpün keşfedilmesinde kullanıldı. Fatih, 2017 yılında Norveçli bir şirketten satın alındı. Daha önceki ismi Deepsea Metro II olan gemi, 2011’de Hyundai Heavy Industries isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahibi olduğu Fatih Gemisi 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığı sahip.Üçüncü gemi Kanuni2020 yılında filoya katılan Kanuni Sondaj Gemisi 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 m derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Bu üç gemiye ek olarak envanterde bulunan Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemileri hem araştırma hem de sondaj yapabilme özelliklerine sahip.Dördüncü gemi yoldaFatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi filoya katılıyor. Yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat çeken sondaj gemisi, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için katkı sağlayacak. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisi yakında filoya dahil olacak. 7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak. 42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında. Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220322/yavuz-sondaj-gemisi-4-nisanda-karadenizde-yeni-gorev-icin-demir-alacak-1054938992.html
türkiye
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/17/1042706063_153:0:1148:746_1920x0_80_0_0_fc506a14e02391deb73eb742cbcdbb5d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
enerji, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı, fatih dönmez, fatih sondaj gemisi, kanuni sondaj gemisi, yavuz sondaj gemisi, karadeniz
3 gemi ile yoğun çalışma: 'Hedef Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek'
Abone ol
Türkiye’nin 2020 yılında keşfettiği Karadeniz gazının 2023 yılından itibaren kullanılabilmesi için çalışmalara hız verildi. Fatih ve Kanuni gemilerinden sonra Yavuz gemisi de çalışmalara katılacak. Gemilerin görevi 65 tonluk kuyubaşı vanasının keşif yapılan bölgeye yerleştirmesi ve boruların deniz dibine konulması olacak.
Türkiye Karadeniz’de tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Ağustos 2020’de gerçekleştirdi. Fatih sondaj gemisinin keşfettiği gazın çıkartılması ve kullanıma sunulması için 2023 tarihi hedef seçildi. Hedefe ulaşmak için çalışmalara hız verildi. Gazın Zonguldak’a taşınması için Fatih ve Kanuni sondaj gemileri bölgedeki çalışmalarını sürdürürken Yavuz gemisi de yarından itibaren bölgede göreve başlayacak.
Tuna-1 olarak adlandırılan Sakarya gaz sahasında keşfedilen doğalgazın, Karadeniz sahiline ulaştırılmak için başlatılan çalışmalar kapsamında bir taraftan gazı taşıyacak borular denizin metrelerce dibine yerleştirilirken, diğer taraftan keşif yapılan gaz sahalarında oluşturulan kuyuların başında yer alacak olan kuyubaşı vanalarından ilki de mart ayında Filyos Limanı’na getirilmişti. 65 tonluk vana denize yerleştirilecek.
Üçüncü gemi törenle göreve başlayacak
Türkiye’nin derin denizlerdeki sondaj filosunun ikinci üyesi olan Yavuz, bakım işlemlerinin ardından Filyos Limanı’ndan cuma günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmezi’in katılacağı tören ile uğurlanacak.
Hali hazırda Karadeniz gaz sahasında devam eden çalışmalara destek verecek olan Yavuz, ihtiyaç halinde yeni aramalar için de kullanılacak. Ayrıca geçen hafta Filyos Limanı’na getirilen dev kuyubaşı vanası da Yavuz tarafından çalışmaların yapıldığı sahadan Karadeniz’in derinliklerine indirilecek.
Yavuz 2018’de Türkiye’ye geldi
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterine 2018 Ekim’de katılan Yavuz Sondaj Gemisi, hazırlıklarının tamamlanmasının ardından Haziran 2019’da Kocaeli'den ilk görevine uğurlandı. Uzunluğu 229, kule yüksekliği 104, genişliği 36 olan Yavuz Sondaj Gemisi, 52 bin 105 groston ağırlığında. Yaklaşık 12 bin 200 metreye kadar sondaj kabiliyet bulunan dev gemi, 6+ jenerasyon derin sondaj gemisi olarak dikkatleri çekiyor.
Gazı Fatih sondaj gemisi keşfetmişti
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz’de 540 milyar metreküpün keşfedilmesinde kullanıldı. Fatih, 2017 yılında Norveçli bir şirketten satın alındı. Daha önceki ismi Deepsea Metro II olan gemi, 2011’de Hyundai Heavy Industries isimli Güney Koreli şirket tarafından inşa edildi. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının sahibi olduğu Fatih Gemisi 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığı sahip.
Üçüncü gemi Kanuni
2020 yılında filoya katılan Kanuni Sondaj Gemisi 227 metre uzunluğa, 42 metre genişliğe sahip. 11 bin 400 m derinliğe kadar sondaj yapabiliyor. Bu üç gemiye ek olarak envanterde bulunan Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemileri hem araştırma hem de sondaj yapabilme özelliklerine sahip.
Dördüncü gemi yolda
Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin 4. sondaj gemisi filoya katılıyor. Yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat çeken sondaj gemisi, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için katkı sağlayacak. Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından 4. sondaj gemisi yakında filoya dahil olacak. 7. nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda olacak. 42 metre genişliğindeki yeni sondaj gemisi, 68 bin groston ağırlığında. Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek.