https://tr.sputniknews.com/20220407/arktik-deniz-buzu-son-44-yilin-en-dusuk-seviyesinde-kuresel-deniz-seviyeleri-3-metre-yukselebilir-1055393330.html
Arktik deniz buzu son 44 yılın en düşük seviyesinde: Küresel deniz seviyeleri 3 metre yükselebilir
Arktik deniz buzu son 44 yılın en düşük seviyesinde: Küresel deniz seviyeleri 3 metre yükselebilir
Yeni uydu verileri Antarktika deniz buzunun neredeyse yarım yüzyılda ikinci en düşük seviyesine ulaştığını gösterdi. Bilim insanları, Batı Antarktika’daki Buz... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T18:14+0300
2022-04-07T18:14+0300
2022-04-07T18:14+0300
yaşam
deniz
küresel ısınma
dünya
antartika
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Araştırmacılar, bu durumun altında yatan temel nedenin insan faaliyetlerinden kaynaklı küresel ısınma olduğunu vurgulayarak, deniz seviyelerindeki böyle bir yükselmenin milyonlarca insanı tehlikeye attığını söyledi.İngiltere yapılan yeni bir çalışma, Mart ayında Antarktika'yı kaplayan deniz buzu miktarının, özellikle Ross, Amundsen ve Kuzey Weddell denizlerinde 1991-2020 ortalamasının yüzde 26 altında ve 44 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden (C3S) elde edilen veriler ayrıca, geçen ayın rekor kıran en sıcak beşinci Mart olduğunu ve küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 Mart ayı ortalamasından yaklaşık 0,4 derece daha yüksek olduğunu yükseldi.İlk kesin kanıt bulunduİngiliz Antarktika Araştırma Kurumu’ndan (BAS) bilim insanları, artan sera gazlarının Batı Antarktika'daki Amundsen Denizi üzerinde uzun vadeli bir ısınma etkisine sahip olduğuna dair ilk kesin kanıtı buldu.Araştırmacılar, Batı Antarktika Buz Levhası’nın erimesinin küresel deniz seviyelerinin 3 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardılar. BAS çalışmasında, oşinograflar (okyanus bilimcileri), okyanusun 1920-2013 yılları arasında atmosferdeki değişikliklere tepkisini simüle etmek için gelişmiş bilgisayar modellemesi kullandılar.Analiz, Amundsen Denizi'nin yüzyıl boyunca genel olarak ısındığını gösteriyor. Bu ısınma, sıcak su akımlarını buza doğru yönlendirerek sıcaklıkları artıran, bölgedeki rüzgar modellerindeki simüle edilmiş eğilimlere karşılık geliyor.
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deniz, küresel ısınma, dünya, antartika
Arktik deniz buzu son 44 yılın en düşük seviyesinde: Küresel deniz seviyeleri 3 metre yükselebilir
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Yeni uydu verileri Antarktika deniz buzunun neredeyse yarım yüzyılda ikinci en düşük seviyesine ulaştığını gösterdi. Bilim insanları, Batı Antarktika’daki Buz Levhası’nın erimesinin küresel deniz seviyelerinin 3 metre yükselebileceğini açıkladı.
Araştırmacılar, bu durumun altında yatan temel nedenin insan faaliyetlerinden kaynaklı küresel ısınma olduğunu vurgulayarak, deniz seviyelerindeki böyle bir yükselmenin milyonlarca insanı tehlikeye attığını söyledi.
İngiltere yapılan yeni bir çalışma, Mart ayında Antarktika'yı kaplayan deniz buzu miktarının, özellikle Ross, Amundsen ve Kuzey Weddell denizlerinde 1991-2020 ortalamasının yüzde 26 altında ve 44 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ortaya koydu.
Copernicus İklim Değişikliği Servisi'nden (C3S) elde edilen veriler ayrıca, geçen ayın rekor kıran en sıcak beşinci Mart olduğunu ve küresel ortalama sıcaklığın 1991-2020 Mart ayı ortalamasından yaklaşık 0,4 derece daha yüksek olduğunu yükseldi.
İlk kesin kanıt bulundu
İngiliz Antarktika Araştırma Kurumu’ndan (BAS) bilim insanları, artan sera gazlarının Batı Antarktika'daki Amundsen Denizi üzerinde uzun vadeli bir ısınma etkisine sahip olduğuna dair ilk kesin kanıtı buldu.
Araştırmacılar, Batı Antarktika Buz Levhası’nın erimesinin küresel deniz seviyelerinin 3 metreye kadar yükselmesine neden olabileceği konusunda uyardılar. BAS çalışmasında, oşinograflar (okyanus bilimcileri), okyanusun 1920-2013 yılları arasında atmosferdeki değişikliklere tepkisini simüle etmek için gelişmiş bilgisayar modellemesi kullandılar.
Analiz, Amundsen Denizi'nin yüzyıl boyunca genel olarak ısındığını gösteriyor. Bu ısınma, sıcak su akımlarını buza doğru yönlendirerek sıcaklıkları artıran, bölgedeki rüzgar modellerindeki simüle edilmiş eğilimlere karşılık geliyor.