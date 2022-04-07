Dev kruvaziyer gemisi, Galataport İstanbul'da

© DHA Galataport İstanbul, 294 metrelik dev kruvaziyer gemisini ağırlıyor. 7 katlı olan Bahama bayraklı dev kruvaziyer gemisi 'Norwegian Jade', çoğu Amerikalı yaklaşık 1300 yolcusu ile İstanbul'a geldi. İstanbul'a İskoçya'nın Glasgow şehrinden gelen gemi üç futbol sahası büyüklüğünde.