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https://tr.sputniknews.com/20220407/dev-kruvaziyer-gemisi-galataport-istanbulda-1055374361.html
Dev kruvaziyer gemisi, Galataport İstanbul'da
Dev kruvaziyer gemisi, Galataport İstanbul'da
Galataport İstanbul, 294 metrelik dev kruvaziyer gemisini ağırlıyor. 7 katlı olan Bahama bayraklı dev kruvaziyer gemisi 'Norwegian Jade', çoğu Amerikalı... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T05:42+0300
2022-04-07T05:42+0300
türkiye
istanbul
galataport
kruvaziyer gemisi
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Koronavirüs pandemisinin etkilerinin azalmasıyla birlikte turizmde hareketlilik yaşanmaya başladı. 294 metre uzunluğunda 7 katlı Bahama Adaları bayraklı 'Norwegian Jade' isimli dev kruvaziyer gemisi, çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu 1036 yolcu ile Galataport Limanı'na yanaştı. Bu yıl Galataport Limanı'na 200 kruvaziyer gelmesi daha bekleniyor.
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istanbul, galataport, kruvaziyer gemisi

Dev kruvaziyer gemisi, Galataport İstanbul'da

05:42 07.04.2022
© DHAGalataport İstanbul, 294 metrelik dev kruvaziyer gemisini ağırlıyor. 7 katlı olan Bahama bayraklı dev kruvaziyer gemisi 'Norwegian Jade', çoğu Amerikalı yaklaşık 1300 yolcusu ile İstanbul'a geldi. İstanbul'a İskoçya'nın Glasgow şehrinden gelen gemi üç futbol sahası büyüklüğünde.
Galataport İstanbul, 294 metrelik dev kruvaziyer gemisini ağırlıyor. 7 katlı olan Bahama bayraklı dev kruvaziyer gemisi 'Norwegian Jade', çoğu Amerikalı yaklaşık 1300 yolcusu ile İstanbul'a geldi. İstanbul'a İskoçya'nın Glasgow şehrinden gelen gemi üç futbol sahası büyüklüğünde. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© DHA
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Galataport İstanbul, 294 metrelik dev kruvaziyer gemisini ağırlıyor. 7 katlı olan Bahama bayraklı dev kruvaziyer gemisi 'Norwegian Jade', çoğu Amerikalı yaklaşık 1300 yolcusu ile İstanbul'a geldi. İstanbul'a İskoçya'nın Glasgow şehrinden gelen gemi üç futbol sahası büyüklüğünde.
Koronavirüs pandemisinin etkilerinin azalmasıyla birlikte turizmde hareketlilik yaşanmaya başladı.
294 metre uzunluğunda 7 katlı Bahama Adaları bayraklı 'Norwegian Jade' isimli dev kruvaziyer gemisi, çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu 1036 yolcu ile Galataport Limanı'na yanaştı.
Bu yıl Galataport Limanı'na 200 kruvaziyer gelmesi daha bekleniyor.
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