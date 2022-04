https://tr.sputniknews.com/20220407/diyarbakirda-markalasma-yolunda-ilerleyen-tekstil-sektoru-rusyaya-aciliyor-1055382551.html

Diyarbakır’da, markalaşma yolunda ilerleyen tekstil sektörü Rusya’ya açılıyor

Diyarbakır’da, markalaşma yolunda ilerleyen tekstil sektörü Rusya’ya açılıyor

Diyarbakır’da hızla gelişen tekstil sektörü hem istihdam hem bölge ve ülke ekonomisi için umut vadediyor. Diyarbakır markalarının ulusal ve uluslararası alanda... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T12:58+0300

2022-04-07T12:58+0300

2022-04-07T12:58+0300

türkiye

diyarbakır

rusya

tekstil

ticaret

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055382918_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0d0f945bbec1c7e8c6a97dbe674ec8d0.jpg

Diyarbakır’da en dinamik sektörlerinden biri olan tekstil markalaşma yolunda ilerliyor. Türkiye’nin ilk ve tek örnek Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ev sahipliği yapan Diyarbakır’da gelişen tekstil sektörü kentin ekonomisine katkı sağlamasının yanı sıra önemli bir istihdam alanı. 64 firmaya tahsis edilen Tekstil İhtisas OSB’de 20’inin üzerinde firma üretime başlarken 56’sının temelleri de atıldı. Diyarbakır markalarının ulusal ve uluslararası alanda görünür kılınması için çalışmaların sürdüğü kentte, geçtiğimiz yıl Rusya'nın tekstil bölgesi olarak bilinen İvanovo Bölgesi ile Güneydoğu Tekstil Sanayi İş İnsanları Derneği (GÜNTİAD) arasında imzalanan iyi niyet antlaşmasının ardından önemli yatırımlar gerçekleşti.‘Günlük üretilen iş adedi en az 500 bin adet’Sputnik’e konuşan GÜNTİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dalkıran, tekstil sektöründeki hedeflerini anlattı. Türkiye’de ilk olan Tekstil İhtisas OSB’de yıl sonuna kadar 50’nin üzerinde firmanın üretime başlayacağını dile getiren Dalkıran “Kentin istihdamına ve kentin ekonomisine büyük bir katkısı olacak. Bugün Diyarbakır’da günlük üretilen iş adedi yaklaşık 500 bin adet, en dip tarafından söylüyorum. Diyarbakır bugün çevre illerdeki gibi sadece fason işçilik yapmıyor. Aynı zamanda markalarla ön plana çıkan bir yer. Urfa, Mardin, Batman gibi sadece fason işçilik yaparak yürümeye çalışan bir noktada değil. Burada çalışan firmaların büyük çoğunluğu markaları olan yada marka olma hedefleri olan firmalardır. Orta ve uzun vadede Diyarbakır markalarını Türkiye’nin her tarafında daha fazla görüyor olacağız. O zaman hem Diyarbakır hem bölge aynı zamanda ülke ekonomisine ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz” dedi.‘Hedefimiz 15 bin kişinin istihdam edilmesi’Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Arap ülkelerinin tamamı ve Rusya ile yatırım konusunda iyi ilişkiler içinde olduklarını ifade eden Dalkıran “Temel hedefimiz Diyarbakır’ı Türkiye’nin tamamında hatırı sayılır illerin arasına koymaktır. Günlük 500 bin adet fason işçilik boyutuyla bile düşündüğünüz zaman günlük 1 dolar olarak baz alındığında toplam 500 bin dolar bu kentte tekstilden kaynaklı girdisi var. Bu kentte kalan bir rakamdan söz ediyorum. İhracat verilerinde tekstil tek başına bunları aşabilecek bir noktadadır. Gelecekte Diyarbakır orta ve uzun vadede hatırı sayılır ihracatçı kentlerin arasına girecek. Bu alanda bizim taahhüt ettiğimiz 10 bin kişinin istihdam edilmesi. Ama hedeflediğimiz birinci etap ile ilgili yaklaşık 15 bin kişinin istihdam edilmesi. Günün sonunda Diyarbakır artık güç veren bir il değil güç alan bir olacağını öngörebiliyoruz” şeklinde konuştu.‘İvanovo ile Diyarbakır arasında bir köprü oluşturduk’Rusya ile GÜNTİAD üyeleri arasında ciddi bir bağ olduğunu ifade eden Dalkıran, geçtiğimiz yıl İvanovo Bölgesi ile ticari bir anlaşma yaptıklarını hatırlatarak “İvanovo Bölgesi ile İyi niyet sözleşmesi imzaladık. Şuan bizim 5 üyemizin orada devasa yatırımları var. Biten ve bitmek üzere olan fabrikaları var. Her bir tanesinin yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırımlarından bahsediyorum. Bunların tamamı İvanovo Bölgesi’nde. Biz İvanovo ile Diyarbakır arasında bir köprü oluşturduk. Bu konuda yoğun ilişkilerimiz var. Bunları baz alarak her geçen gün özellikle o bölge ile ilgili ilişkilerimiz biraz daha güçleniyor. Ürün satma ile başlayarak orada yatırım yapma konusunda Diyarbakır’da ciddi bir sempati var. Diyarbakır’daki yatırımcılarımızın hem burada hem İvanovo Bölgesi’nde yatırımları var. O köprü oluşmuş durumda. Biz bunu biraz daha güçlendirmek istiyoruz. Ondan dolayı Diyarbakır ve İvanovo arasında tekstilde bir köprü oluşturduk. Her geçen gün daha da gelişecek” dedi.‘Ham madde ve enerjideki artış tedirgin ediyor’Dövizdeki dalgalanmalar, enerji alanındaki zamlar, girdi maliyetlerinin artması gibi sorunların tekstil sektörü üzerindeki etkilerini de değerlendiren Dalkıran şunları söyledi: “Diyarbakır şuanda 0-24 yaş arası 900 bin gencin yaşamış olduğu bir yer. Tekstil ve konfeksiyonda özellikle emek yoğunluklu bir sektör olmasından kaynaklı bizim ihtiyacımızı karşılayabilecek noktadır. İkincisi de buradaki maliyetler ile kıyaslandığında ciddi artıları var. Ancak son zamanlarda kur dengesizliği artan enerji maliyetleri ve bununla birlikte tekstilin, konfeksiyonun ana hammaddesi olan pamuktaki hızlı yükseliş birçok firmayı tedirgin ediyor. Biz öyle kolay kolay negatif bakmıyoruz, tam tersi Diyarbakır, bölge, ülkeyle ilgili sektör anlamında hep pozitif bakmaya çalışıyoruz ama bu ham madde fiyatlarının artışı bizi ciddi bir şekilde endişelendiriyor. Enerji pahalılığı bizi tedirgin ediyor. Yine asgari ücretin yükseltilmesi bizi zorlar. Bizim burada temel amacımız gelen tüm firmalarımızın Diyarbakır insanlarını sömürmeden çalışabilmesi ama bunun üstüne çıkıp zaten artan girdi maliyetlerinin yüksek olmasından tekrar asgari ücretin yükseltilmesi günün sonunda personel çıkarma noktasına gelecektir ki bu asla tasvip etmediğimiz bir şeydir. Ama bu şekilde devam ederse o yöne doğru gidecektir.”

türkiye

diyarbakır

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sertaç Kayar https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103420/27/1034202743_0:0:499:500_100x100_80_0_0_bd8dac4a15671f0c64861f673145aa94.jpg

diyarbakır, rusya, tekstil, ticaret