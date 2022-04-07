https://tr.sputniknews.com/20220407/fenerbahce---galatasaray-derbisini-atilla-karaoglan-yonetecek-1055381072.html
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T12:09+0300
2022-04-07T12:09+0300
2022-04-07T12:09+0300
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fenerbahçe, galatasaray
Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
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Spor Toto Süper Lig'de pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek