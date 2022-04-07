https://tr.sputniknews.com/20220407/merkez-bankasindan-kitlere-martta-324-milyar-tllik-doviz-satisi-1055379565.html
Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı
Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) mart ayında 3.24 milyar TL döviz satışı... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T11:33+0300
2022-04-07T11:33+0300
2022-04-07T11:34+0300
ekonomi
merkez bankası
kit
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052365644_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e9a7986876286ef06fccfb2bdc62d6f8.jpg
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere önceki ay 5 milyar 368 milyon dolar ile rekor döviz satışı gerçekleştirilmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/03/1052365644_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_3ef63a452873f5be1cf8cf141a2f310f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
merkez bankası, kit
Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı
11:33 07.04.2022 (güncellendi: 11:34 07.04.2022) Abone ol
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) mart ayında 3.24 milyar TL döviz satışı yaptı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere önceki ay 5 milyar 368 milyon dolar ile rekor döviz satışı gerçekleştirilmişti.