https://tr.sputniknews.com/20220407/merkez-bankasindan-kitlere-martta-324-milyar-tllik-doviz-satisi-1055379565.html

Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı

Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) mart ayında 3.24 milyar TL döviz satışı... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T11:33+0300

2022-04-07T11:33+0300

2022-04-07T11:34+0300

ekonomi

merkez bankası

kit

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TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere önceki ay 5 milyar 368 milyon dolar ile rekor döviz satışı gerçekleştirilmişti.

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2022

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merkez bankası, kit