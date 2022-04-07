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https://tr.sputniknews.com/20220407/merkez-bankasindan-kitlere-martta-324-milyar-tllik-doviz-satisi-1055379565.html
Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı
Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) mart ayında 3.24 milyar TL döviz satışı... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
merkez bankası
kit
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TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere önceki ay 5 milyar 368 milyon dolar ile rekor döviz satışı gerçekleştirilmişti.
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merkez bankası, kit

Merkez Bankası'ndan KİT'lere martta 3.24 milyar TL'lik döviz satışı

11:33 07.04.2022 (güncellendi: 11:34 07.04.2022)
© AATürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası,
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), büyük bölümünün BOTAŞ olduğu tahmin edilen Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) mart ayında 3.24 milyar TL döviz satışı yaptı.
TCMB tarafından açıklanan verilere göre, KİT'lere önceki ay 5 milyar 368 milyon dolar ile rekor döviz satışı gerçekleştirilmişti.
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