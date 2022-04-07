https://tr.sputniknews.com/20220407/rusyadan-googlea-karsi-cezai-onlemler-google-ve-haber-kaynaklarinin-reklami-yasaklandi---1055382106.html

Rusya'dan Google'a karşı cezai önlemler: Google ve haber kaynaklarının reklamı yasaklandı

Rusya'dan Google'a karşı cezai önlemler: Google ve haber kaynaklarının reklamı yasaklandı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Ukrayna'daki özel askeri harekata ilişkin yalan haberlere yer veren ve... 07.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-07T12:32+0300

2022-04-07T12:32+0300

2022-04-07T12:32+0300

ukrayna krizi

google

rusya

youtube

rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

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ABD'li Google LLC tarafından Rusya mevzuatının defaatle ihlal edilmesi nedeniyle şirkete bazı haber bazlı ve ekonomik nitelikli cezalar verildiğini belirten Roskomnadzor, Google'ın ve Google'a bağlı haber kaynaklarının reklamına yasak getirildiğini duyurdu.Arama sistemleri aracılığıyla internet kullanıcılarına Google'ın Rusya mevzuatını ihlal ettiğine ilişkin bilgilendirme yapılacağını kaydeden Roskomnadzor, alınan önlemlerin mevzuata yönelik ihlaller tümüyle giderilene dek uygulanacağının altını çizdi. YouTube'un özel askeri harekat hakkında yalan haberlerin yayıldığı başlıca platformlardan biri olduğuna dikkat çeken Roskomnadzor, YouTube'un aşırılık yanlısı örgütlerin haberlerinin yayılmasıyla mücadele etmediğini ve bugün itibarıyla sitede 12 binden fazla yasaklı materyal bulunduğunu vurguladı.

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google, rusya, youtube, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)