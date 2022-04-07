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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/rusyadan-googlea-karsi-cezai-onlemler-google-ve-haber-kaynaklarinin-reklami-yasaklandi---1055382106.html
Rusya'dan Google'a karşı cezai önlemler: Google ve haber kaynaklarının reklamı yasaklandı
Rusya'dan Google'a karşı cezai önlemler: Google ve haber kaynaklarının reklamı yasaklandı
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Ukrayna'daki özel askeri harekata ilişkin yalan haberlere yer veren ve... 07.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-07T12:32+0300
2022-04-07T12:32+0300
ukrayna krizi
google
rusya
youtube
rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)
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ABD'li Google LLC tarafından Rusya mevzuatının defaatle ihlal edilmesi nedeniyle şirkete bazı haber bazlı ve ekonomik nitelikli cezalar verildiğini belirten Roskomnadzor, Google'ın ve Google'a bağlı haber kaynaklarının reklamına yasak getirildiğini duyurdu.Arama sistemleri aracılığıyla internet kullanıcılarına Google'ın Rusya mevzuatını ihlal ettiğine ilişkin bilgilendirme yapılacağını kaydeden Roskomnadzor, alınan önlemlerin mevzuata yönelik ihlaller tümüyle giderilene dek uygulanacağının altını çizdi. YouTube'un özel askeri harekat hakkında yalan haberlerin yayıldığı başlıca platformlardan biri olduğuna dikkat çeken Roskomnadzor, YouTube'un aşırılık yanlısı örgütlerin haberlerinin yayılmasıyla mücadele etmediğini ve bugün itibarıyla sitede 12 binden fazla yasaklı materyal bulunduğunu vurguladı.
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google, rusya, youtube, rusya federal bilgi teknolojileri ve kitle iletişim denetleme kurumu (roskomnadzor)

Rusya'dan Google'a karşı cezai önlemler: Google ve haber kaynaklarının reklamı yasaklandı

12:32 07.04.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVGoogle- YouTube
Google- YouTube - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Ukrayna'daki özel askeri harekata ilişkin yalan haberlere yer veren ve uyarıları rağmen onları silmeyen Google'a karşı cezai önlemler aldı.
ABD'li Google LLC tarafından Rusya mevzuatının defaatle ihlal edilmesi nedeniyle şirkete bazı haber bazlı ve ekonomik nitelikli cezalar verildiğini belirten Roskomnadzor, Google'ın ve Google'a bağlı haber kaynaklarının reklamına yasak getirildiğini duyurdu.
Arama sistemleri aracılığıyla internet kullanıcılarına Google'ın Rusya mevzuatını ihlal ettiğine ilişkin bilgilendirme yapılacağını kaydeden Roskomnadzor, alınan önlemlerin mevzuata yönelik ihlaller tümüyle giderilene dek uygulanacağının altını çizdi.
YouTube'un özel askeri harekat hakkında yalan haberlerin yayıldığı başlıca platformlardan biri olduğuna dikkat çeken Roskomnadzor, YouTube'un aşırılık yanlısı örgütlerin haberlerinin yayılmasıyla mücadele etmediğini ve bugün itibarıyla sitede 12 binden fazla yasaklı materyal bulunduğunu vurguladı.
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