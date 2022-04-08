https://tr.sputniknews.com/20220408/adiyamanda-roma-donemine-ait-kaya-mezarlari-bulundu-1055413842.html
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi. Alanda çalışma başlatıldı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T14:12+0300
2022-04-08T14:12+0300
2022-04-08T14:16+0300
adıyaman
yaşam
roma dönemi
mezar
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Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu.Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.
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adıyaman, roma dönemi, mezar
Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu
14:12 08.04.2022 (güncellendi: 14:16 08.04.2022) Abone ol
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi. Alanda çalışma başlatıldı.
Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.
Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu.
Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.