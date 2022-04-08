https://tr.sputniknews.com/20220408/adiyamanda-roma-donemine-ait-kaya-mezarlari-bulundu-1055413842.html

Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu

Adıyaman'da Roma dönemine ait kaya mezarları bulundu

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kaya mezarları ve yerleşim yeri tespit edildi. Alanda çalışma başlatıldı. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T14:12+0300

2022-04-08T14:12+0300

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adıyaman

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Tütenocak köyünde bir ihbarı değerlendiren Müze Müdürlüğü ekipleri, dağlık alanda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen yerleşim yeri ile Roma döneminden kaldığı ifade edilen kaya mezarlarını belirledi.Alanda ayrıca mimari kalıntılar, çok sayıda çatı kiremiti bulundu.Ekipler, alanın tescile sunulması ve koruma altına alınması için çalışma başlattı.

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adıyaman, roma dönemi, mezar