https://tr.sputniknews.com/20220408/bakan-kirisci-bu-yil-1-milyon-hektarlik-alani-uretime-yeniden-kazandiracagiz-1055400098.html
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarım politikasına ilişkin, "Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız" dedi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T00:15+0300
2022-04-08T00:15+0300
2022-04-08T00:21+0300
politika
vahit kirişci
tarım
tarım ve orman bakanlığı
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı."Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır" diyen Bakan Kirişci, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Kirişçi, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor" dedi.'Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok'"Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok" diyen Kirişci, şu bilgileri paylaştı:'Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz'Boş olan ekilmemiş alanların yüzde 75'ini hibe ettikleri tohumluklarla teşvik edeceklerini belirten Bakan, "İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden buluşturmak, kazandırmak istiyoruz" dedi.Orman yangınlarıyla mücadeleKirişci, "AFAD'ın koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte, Allah göstermesin bu tür doğal afetlere ve sıkıntılara karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren Kirişci, şunları söyledi:
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vahit kirişci, tarım, tarım ve orman bakanlığı
Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız
00:15 08.04.2022 (güncellendi: 00:21 08.04.2022) Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarım politikasına ilişkin, "Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
"Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır" diyen Bakan Kirişci, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.
Bakan Kirişçi, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor" dedi.
'Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok'
"Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok" diyen Kirişci, şu bilgileri paylaştı:
"Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımız ucuz et yesin diye market ortalamalarının yüzde 15-20 altında, önce Et Süt Kurumu'nun 18 satış mağazasında ve devamında da Tarım Kredi marketlerinin 150'sinde bugün itibarıyla et satışlarımız başlamış durumda."
'Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz'
Boş olan ekilmemiş alanların yüzde 75'ini hibe ettikleri tohumluklarla teşvik edeceklerini belirten Bakan, "İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden buluşturmak, kazandırmak istiyoruz" dedi.
Orman yangınlarıyla mücadele
Kirişci, "AFAD'ın koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte, Allah göstermesin bu tür doğal afetlere ve sıkıntılara karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren Kirişci, şunları söyledi:
"Bu ülkede aç ve açıkta hiç kimse yok. Milletimiz kıtlıkla, yoklukla hiç tanışmadı, karşılaşmadı. Üreticilerimiz gece gündüz çalışıyor. Kılıçdaroğlu'nun bu tavrı alışkanlık haline geldi. Gıda konusu siyasete malzeme edilecek bir konu değil."