https://tr.sputniknews.com/20220408/bakan-kirisci-bu-yil-1-milyon-hektarlik-alani-uretime-yeniden-kazandiracagiz-1055400098.html

Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız

Bakan Kirişci: Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye'nin tarım politikasına ilişkin, "Bu yıl 1 milyon hektarlık alanı üretime yeniden kazandıracağız" dedi. 08.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-08T00:15+0300

2022-04-08T00:15+0300

2022-04-08T00:21+0300

politika

vahit kirişci

tarım

tarım ve orman bakanlığı

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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, TRT Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtladı."Türkiye'de üretim yok demek üreticilerimize büyük haksızlıktır" diyen Bakan Kirişci, "Kendi tercihlerimizi baştan yapmak zorundayız. Un, yağ ve şeker... Bu üç ürünün hammaddesi olan ürünleri üretiyor olmamız lazım. Bizim temel paradigmamız, yaklaşımımız stratejik olan ürünlere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı.Bakan Kirişçi, "Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle hububat başta olmak üzere yağlı tohumlar yine hakeza buralarda bu tarımsal ürünlerle ilgili dünya genelinde bir sıkıntı yaşanırken Türkiye bunu tabir yerindeyse minimum etkilerle geçirmeye çalışıyor" dedi.'Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok'"Bizim şu anda beside olan hayvanlarımız, artı devamında bu beside olan hayvanlarımızda kesim yapılacak olan hayvanlarımız noktasında bizim mevcut stoklarımızda bir problemimiz yok. Türkiye'nin küçükbaş ve büyükbaş hayvanda sorunu yok" diyen Kirişci, şu bilgileri paylaştı:'Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz'Boş olan ekilmemiş alanların yüzde 75'ini hibe ettikleri tohumluklarla teşvik edeceklerini belirten Bakan, "İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden buluşturmak, kazandırmak istiyoruz" dedi.Orman yangınlarıyla mücadeleKirişci, "AFAD'ın koordinasyonunda diğer kurumlarımızla birlikte, Allah göstermesin bu tür doğal afetlere ve sıkıntılara karşı teyakkuz halindeyiz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına yanıt veren Kirişci, şunları söyledi:

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vahit kirişci, tarım, tarım ve orman bakanlığı