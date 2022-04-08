https://tr.sputniknews.com/20220408/fehmi-koru-her-an-her-sey-olabilir-erken-secim-beklentileri-artiyor-1055404583.html
Fehmi Koru: Her an her şey olabilir, erken seçim beklentileri artıyor
Fehmi Koru: Her an her şey olabilir, erken seçim beklentileri artıyor
Gazeteci Fehmi Koru, AK Parti iktidarının yabancı ülkelerle ilişkilerindeki değişikliğe dikkati çekerek “Ufukta erken seçim görenler de artmaya başladı”... 08.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-08T07:52+0300
2022-04-08T07:52+0300
2022-04-08T07:52+0300
politika
fehmi koru
seçim
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Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı köşe yazısında Türkiye’nin iyi ilişkiler yürütmediği bazı ülkelerle girdiği diyalog sürecini anlattı.Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan ile yaşanan gelişmeleri aktaran Koru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Mısır’la da ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız” şeklindeki açıklamasını paylaştı.Koru, yazısının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:Yakınlaşmalar Arap ülkeleriyle oluyor görünse bile, girilen bu yeni kulvar Türkiye’nin Batı ülkeleri ve Rusya ile olan ilişkilerini de mutlaka etkileyecektir. Etkilemeye başladı bile. Hep merak edilen şu: Türkiye epeydir izlediği politik çizgisini sert bir manevra ile farklı bir kulvara taşıyor, bu belli; bunu gerçekleştirirken katlandığı zorlukları da biliyor, anlayabiliyoruz; ancak acaba bunlar ne için yapılıyor?Ortalık spekülasyondan geçilmiyor. Ekonomik sıkıntıları daha az hissettirecek parasal beklentiler ile gelişmeyi ilintilendirenler de var, beklentileri daha geniş tutanlar da… Hatta, bu yoldaki spekülasyonlara bakıp ufukta erken seçim görenler de artmaya başladı. Bilmiyorum, bilemiyorum. Türkiye’nin bugünkü durumunu özetleyebilecek bir tespitim var ama: Her an her şeyin olabileceği bir ülke burası…
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Fehmi Koru: Her an her şey olabilir, erken seçim beklentileri artıyor
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Gazeteci Fehmi Koru, AK Parti iktidarının yabancı ülkelerle ilişkilerindeki değişikliğe dikkati çekerek “Ufukta erken seçim görenler de artmaya başladı” yorumunu yaptı.
Koru, kişisel blogunda kaleme aldığı köşe yazısında Türkiye’nin iyi ilişkiler yürütmediği bazı ülkelerle girdiği diyalog sürecini anlattı.
Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Suudi Arabistan ile yaşanan gelişmeleri aktaran Koru, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun “Mısır’la da ilişkileri normalleştirme konusunda adımlar atıyoruz. İlerleyen günlerde de atacağız” şeklindeki açıklamasını paylaştı.
Koru, yazısının devamında şu değerlendirmeyi yaptı:
Yakınlaşmalar Arap ülkeleriyle oluyor görünse bile, girilen bu yeni kulvar Türkiye’nin Batı ülkeleri ve Rusya ile olan ilişkilerini de mutlaka etkileyecektir. Etkilemeye başladı bile. Hep merak edilen şu: Türkiye epeydir izlediği politik çizgisini sert bir manevra ile farklı bir kulvara taşıyor, bu belli; bunu gerçekleştirirken katlandığı zorlukları da biliyor, anlayabiliyoruz; ancak acaba bunlar ne için yapılıyor?Ortalık spekülasyondan geçilmiyor. Ekonomik sıkıntıları daha az hissettirecek parasal beklentiler ile gelişmeyi ilintilendirenler de var, beklentileri daha geniş tutanlar da… Hatta, bu yoldaki spekülasyonlara bakıp ufukta erken seçim görenler de artmaya başladı. Bilmiyorum, bilemiyorum. Türkiye’nin bugünkü durumunu özetleyebilecek bir tespitim var ama: Her an her şeyin olabileceği bir ülke burası…